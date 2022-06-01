擊落勁敵喬科維奇闖法網4強 納達爾：不可思議

（法新社巴黎1日電） 西班牙「蠻牛」納達爾今天與塞爾維亞籍世界球王喬科維奇激戰4盤、打了場跨夜大戰後，以3比1獲勝，闖進生涯第15次法網4強，這讓他直呼不可思議。

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這場法國網球公開賽男子單打8強戰，是納達爾（Rafael Nadal）與喬科維奇（Novak Djokovic）生涯第59次交手，兩人歷經4小時又12分鐘的激戰，生涯豪取13座法網冠軍的納達爾終以6比2、4比6、6比2、7比6（7/4）擊敗喬科維奇。

這場張力十足的激戰，一直打到當地時間今天凌晨1時16分才分出勝負，納達爾在擊敗去年冠軍得主喬科維奇後，3日的4強戰將與大會第3種子茲韋列夫（Alexander Zverev）交手。而今天這一勝，是納達爾在法網與喬科維奇對戰10次的第8勝。

納達爾說：「我非常地激動，對我來說，能在這裡打球真的很不可思議。」

「與喬科維奇對戰向來是一場驚奇挑戰�要戰勝喬科維奇只有一種方法，就是從一開始到最後都要發揮最好的水準。」

自2005年首次征戰法網即拿下冠軍以來，現年35歲的納達爾在法網的紅土賽場上打了113場比賽，只輸掉其中3戰。今天賽後，納達爾生涯與喬科維奇對戰的戰績升至29勝30負，兩人幾乎不相上下。

本屆法網男單第5種子納達爾，今年年初在澳洲公開賽贏得破紀錄的第21座大滿貫冠軍，如今有機會在法網將紀錄進一步擴大至22座。

反觀今年年初因未接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗而遭澳洲驅逐出境的喬科維奇，在接連錯失在澳網、法網登頂機會後，世界排名第一的他必須等到溫布頓錦標賽，才有機會挑戰他人生第21座大滿貫金杯。

喬科維奇今天賽後說：「恭喜納達爾，他在關鍵時刻表現高人一等。」

「他展示出為什麼他是一個偉大的冠軍好手。他和他的團隊做得很好，這是他應得的（冠軍）。」

納達爾在前一場男單第4輪的比賽和21歲加拿大好手奧格-阿里辛（Felix Auger-Aliassime）鏖戰5盤才艱苦勝出，讓他在今天的8強賽中略居劣勢。

而今天這場世紀對決在晚上進行，比賽時氣溫較低，也對喬科維奇較有利。

© 2022 AFP