擊退叛軍兵鋒 衣索比亞政府宣布不會反攻

（法新社奈洛比24日電） 衣索比亞政府今天表示，政府軍不會進一步反攻回飽經戰亂的泰格瑞省（Tigray），但警告若叛軍威脅到政府轄區土地，就會改變不反攻的決定。

廣告 繼續瀏覽後續

衣索比亞政府這次宣布前，叛軍「泰格瑞人民解放陣線」（TPLF）才剛表態下令全軍撤回老巢泰格瑞省，釋出停戰信號；此前一路被壓着打的政府軍，近期連連告捷，翻轉戰局。

叛軍另也還撤離安哈拉（Amhara）與阿法（Afar）地區，讓終止長達13個月、數千人喪命且恐釀饑荒的內戰出現和談曙光。

衣索比亞總理阿比（Abiy Ahmed）在獲得諾貝爾和平獎一年後的2020年11月揮師泰格瑞省，與鄰邦厄利垂亞領袖協同作戰進剿TPLF叛軍。

但衣國政府軍卻被叛軍逐出泰格瑞省，輸得灰頭土臉。叛軍乘勝追擊，今年11月一路打到首都北方136公里的底比別翰（Debre Birhan）鎮。11月下旬還傳出總理阿比親上前線督師。

然而到12月初，短短幾周阿比卻在重要戰線科姆博查（Kombolcha）宣告大捷。有外媒認為衣國政府很大程度是拜阿拉伯聯合大公國、土耳其提供的無人機之賜，硬是擊退本已快打入首都的叛軍，徹底扭轉戰局。

© 2021 AFP