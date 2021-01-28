擔憂疫情升溫 亞股全數收黑

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（法新社香港28日電） 施打疫苗計畫進展緩慢、染疫人數激增、經濟復蘇乏力和股市估值高形成的完美風暴衝擊亞洲股市，亞股今天跟隨美股和歐股跌勢，全數收黑。

在好幾個股市指數走高長達數個月，不只創紀錄，甚至寫下空前新高後，投資人近幾周開始擔心何時會有修正，分析師說出現一些跌幅是可預期的。

美國聯邦準備理事會（Fed）警告，北半球時序進入秋冬，使得新一波2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情加重，迫使各國政府再度實施嚴格的防疫措施，經濟也陷入掙紮。

聯準會表示，「近幾個月經濟活動和就業復蘇的步伐開始放緩」，在可預見的未來會維持極度寬鬆貨幣政策。

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）說：「整體經濟活動仍低於疫情前的水準，未來發展仍相當不確定。」

東京股市下跌1.53%，香港股市重挫2.55%，上海股市挫跌1.91%，台北股市下挫1.82%，首爾股市下跌1.71%，雪梨股市挫跌1.93%，新加坡股市挫跌1.30% ，雅加達股市下挫2.12%，威靈頓股市下跌2.15%，馬尼拉股市小跌0.17%。（譯者：陳昱婷/核稿：陳政一）

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