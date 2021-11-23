據當前氣候政策做暖化預測 研究：不確定性因素過大

（法新社巴黎22日電） 研究人員今天表示，聯合國根據現行氣候政策、各國減碳承諾所得的全球暖化升幅預估，由於不確定性比普遍認定的還要大，結果可能太過樂觀。

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本月的聯合國氣候變化綱要公約第26屆締約方大會（COP26）召開之前，聯合國指出，若根據當前的氣候政策，到了2100年，地球平均表面溫度將比工業化前的基準高出「災難性」的攝氏2.7度。

COP26峰會期間，聯合國也曾表示，印度等碳排大國所做出的新承諾，對本世紀暖化帶來的影響將是微不足道的，距離巴黎協定（Paris Agreement）設定的全球均溫升幅控制在最多攝氏2度以內、但目標是控制在攝氏1.5度還有很大的差距。

然而，發布在「自然氣候變遷」（Nature Climate Change）期刊的最新報告指出，聯合國這些預測看似精確，卻具有誤導性。

在挪威奧斯陸國際氣候與環境研究中心（CICERO）擔任資深科學家的首席作者松納斯（Ida Sognnaes）說：「COP26期間對氣候結果做出的錯誤預測，可能會讓各國誤以為做出好的進展，但事實上卻恰恰相反。」

問題就出在一套把「氣候政策」這個「因」，如何造成「本世紀末氣溫會增加多少」這個「果」的標準方法上。

大多數的氣候預測都是先設定好溫度升幅，舉例來說將全球暖化控制在攝氏1.5度或2度內，接着再往回推算，要達到這個目標需要哪些政策的配合。

在這種「往回推算」的方法下，專家會依照世紀末的升溫上限來回頭調整煤炭使用、再生能源與造林等各項可變因素。

但今天出爐的新報告不同之處在於，撰寫人是在「往前推估」。CICERO研究主任皮特斯（Glen Peters）說：「我們模型以現行政策為基礎，看這套政策未來會得到什麼結果。」

7個不同的氣候模型團隊使用這種技術，評估各國的2030年國家自訂貢獻（Nationally Determined Contributions）計畫到了2100年會得出什麼結果。

而他們發現，屆時氣溫將上升攝氏2.2度到2.9度。

這個結果大致符合聯合國估計，但引發關注之處在於確定性的不足。

皮特斯告訴法新社：「如果只看低標，我們看起來真的快達到巴黎協定的目標。」

他說：「然而，一個可能性不相上下的結果是，氣溫最後將上升約攝氏3度。如果是這樣子的話，就必須祭出更強硬的政策。」

皮特斯以COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情在戴口罩、保持社交距離和接種疫苗等防疫政策影響來打比方。

他說，COVID-19疫情2020年初爆發以來，防疫模型每幾個月就會根據現行政策如何影響病毒擴散而更新一次。

皮特斯表示，COVID政策更新手段是端看接下來走向而定，而非用假設法，即假設如果不採取行動會招致什麼後果。

而大多數有關全球暖化影響的研究報告，都是拿兩個極端做比較，一個是不減碳引發的最糟情況，另一個是一條過度樂觀、氣溫升幅控制在攝氏1.5度的康莊大道。

然而，實際情況是介於這兩個極端之間，且可能會持續好幾十年。

© 2021 AFP