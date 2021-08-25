攀上巴西救世基督像看日出 2法國遊客被捕

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社裡約熱內盧24日電） 巴西當局逮捕2名法國男子，因為這兩人進入里約熱內盧知名的救世基督像園區參觀，開放時間結束後不但沒有離開，還爬上救世基督像上頭欣賞日出。

28歲的杜麥（Clement Dumais）與27歲的魯-狄-布易生（Paul Roux-dit-Buisson）22日晚間進入園區，開放時間結束後仍未離開，甚至在破曉前偷偷摸進38公尺高的救世基督像（Christ the Redeemer statue）內部，爬上長長的螺旋式階梯，再從基督像其中一隻手臂開口出來，欣賞里約熱內盧與瓜納巴拉灣（Guanabara Bay）美景。

這趟冒險之旅在園區警衛發現2人後戛然而止。

魯-狄-布易生告訴法新社：「我們站在手臂還有頭上，一名警衛發現我們。」

兩人昨天被捕，付了1萬巴西幣（約1900美元）保釋金後獲釋，現在還得出庭。

警方沒收了兩名男子在救世基督像上頭拍攝的所有照片和影片，但兩人並不後悔。

魯-狄-布易生說：「景色真棒，很少人有機會能看到。」

10月將歡慶落成90周年的救世基督像最近才在專業攀爬人員協助下完成翻新，這裡是里約熱內盧最多人造訪的景點，每年有將近200萬人前來朝聖。

© 2021 AFP