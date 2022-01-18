攝影記者墨西哥邊城遇害 傳先前遭犯罪組織恐嚇

（法新社墨西哥蒂華納17日電） 墨西哥當局表示，攝影記者馬蒂內茲今天在與美國交界的犯罪城市蒂華納（Tijuana）遭人槍殺身亡。在墨西哥媒體記者受害案頻傳，馬蒂內茲是最新一案。

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墨西哥西北部下加利福尼亞州（Baja California）安全廳聲明表示，現年49歲的馬蒂內茲（Margarito Martinez）遭武器攻擊，遺體在他住家附近被發現。

檢方表示，專跑警政相關新聞的馬蒂內茲，頭部有槍傷。

下加利福尼亞州總檢察長辦公室聲明：「各種形式的言論自由是公民的基本權利。」

根據媒體人權團體「我是一名記者」（Yo si soy periodista ）指出，曾為周刊「澤塔」（Zeta）等媒體效力的馬蒂內茲，早前有受到犯罪組織相關人士的恐嚇。

目前尚不清楚，馬蒂內茲遇害是否與他的工作有關。

法新社統計，墨西哥2021年至少有7名記者遭謀殺；不過，目前為止仍未確定所有案件是否都和記者工作有關。

墨西哥自2000年以來，有100多名記者遭殺害，但這些犯罪活動最後僅有一小部分被定罪。（譯者：紀錦玲）

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