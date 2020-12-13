支持者華府街頭相挺 川普搭機飛越3次致意

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（法新社華盛頓12日電） 數以千計戴着紅帽的美國總統川普支持者今天擠滿華府街頭，高喊川普「再作4年」，而前往紐約觀賞陸軍-海軍美式足球賽的川普也搭乘直升機從上空飛越人群3次致意。

數以千計的民眾聚集在距離白宮僅幾個街區之遙的自由廣場（Freedom Plaza），現場瀰漫節慶氣氛。

川普今天早上推文寫道：「哇！數以千計的民眾聚集在華府參與『停止竊選』，我不知道有這回事兒，但我要去看看他們！」

過沒多久，川普的直升機從白宮庭院起飛，3度飛越高唱美國國歌的人群，再前往紐約參加陸海軍年度美式足球賽。

抗議民眾中清楚可見極右派民兵組織「驕傲男孩」（Proud Boys）成員，他們穿着招牌黑黃外衣，一些人身穿防彈背心，所到之處常吸引其他群眾歡呼。

幾個街區外，平權運動「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）支持者也舉行規模小許多的集會，高呼「納粹滾出去！」

如今全美50州和華府已認證當地選舉結果，拜登將拿下306張選舉人團票，超越當選門檻270張，而川普拿下232張。選舉人團將於14日正式投票，宣布選舉結果。不過，抗議民眾仍和川普一樣，一再堅稱這場選舉充斥大規模舞弊。（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP