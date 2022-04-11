改變形象再度叩關 法國總統大選首輪雷朋出線

（法新社巴黎10日電） 法國總統大選首輪投票由現任總統馬克宏（Emmanuel Macron）和極右派的瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）出線，根據9成的計票結果，馬克宏首輪得票率有約28-29%，雷朋則有22-24%。

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雷朋上一回總統決選以34%敗給馬克宏的66%。不過，如今她已經不是5年前的那個政治人物，除了柔和個人形象，選戰也回應選民主要考量，進而喊出刪減稅率、調高社會福利等政見，也對金融市場表達擔憂。種種作為都奏效，首輪投票前的民調顯示，她聲勢一路高漲。

一名39歲的支持者7日在南部城市貝比濃（Perpignan）就誇雷朋這次選戰打得很好，「上一次有點像（美國前總統）川普，這次不同」。

雷朋這一次把焦點放在法國鄉村和小鎮上，同時解決她一大政治弱點：她與種族主義的關聯。

上一次的大選，她對「伊斯蘭集權主義」示警，還說馬克宏意以移民「淹沒」法國。這一次，她聚焦高漲的物價和生活費用。

過去她承諾要廢除歐元、脫離歐洲聯盟（EU），如今絕口不提。

她花10年時間「凈化」所屬政黨的形象，2018年把政黨名稱從民族陣線（National Front）改為國民聯盟（National Rally）。

53歲的雷朋連衣着色調都更加柔和，也敞開心胸談私人生活，述說活在她父親、極右派大老尚馬力（Jean-Marie）陰影下的難處，並談及老家1976年被炸留下的創傷。

巴黎左傾智庫尚饒勒斯基金會（Jean-Jaures Foundation）主席芬切爾斯坦（Gilles Finchelstein）告訴法新社說，「她形象的改變是真實的。瑪琳．雷朋變得更討人喜歡」，但席芬切爾斯坦警告，切勿有「她變得跟其他候選人一樣」的想法。

美國史丹佛大學和法國巴黎政治學院（Sciences Po）法國極右和政治傳播專家阿爾杜（Cecile Alduy）也說：「雷朋下定決心將自己的用字遣詞正常化、軟化，也圓滑些。」

阿爾杜告訴法新社：「但她的綱領，無論是移民原則還是國家認同，幾乎毫無變動，只不過選擇用不同的詞彙來捍衛她的立場。」

© 2022 AFP