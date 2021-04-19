政壇世代交替 古巴共產黨選舉新領袖

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（法新社哈瓦那19日電） 古巴共產黨代表昨天選出新一屆中央委員會成員，預計今天將發布關於領導職位的公告，同時共產黨全國代表大會也將在最高領袖勞爾・卡斯楚（Raul Castro）的道別會中結束。

89歲的勞爾・卡斯楚位居古巴權力最大的共產黨第一書記，一旦他卸任，卡斯楚家族掌權近60年的局面將隨之告終。

古巴共產黨在推特（Twitter）貼文表示，黨代表「18日傍晚選出古巴共產黨中央委員會成員，這些成員將負責選出黨的政治領導階層」。

中央委員會將選出2021至2026年位高權重的政治局成員。預期中央委員會今天會作出宣布。

古巴自1959年起由勞爾・卡斯楚的哥哥━革命領袖斐代爾・卡斯楚（Fidel Castro）掌權，而斐代爾・卡斯楚已於2016年過世。

現在，隨着後革命世代成員接掌大權，勞爾・卡斯楚將把權力交給60歲的古巴總統狄亞士-卡奈（Miguel Diaz-Canel）。

另外兩名革命時期領袖也將卸任，包括90歲的古巴共產黨2號人物溫杜拉（Jose Ramon Machado Ventura）和88歲的指揮官巴爾德斯（Ramiro Valdes）。

不過，即使年輕一輩崛起掌權，古巴政策預料不會有立即性的重大變化。

這次全國代表大會最要緊的議題是經濟。2020年古巴經濟大跌11%，創下1993年以來最糟降幅，其中很大一部分是因為美國近期加強禁運，以及2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情。

© 2021 AFP