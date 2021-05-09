政府缺錢不管 伊拉克文化遺產任由氣候摧殘

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（法新社伊拉克埃因塔姆拉9日電） 伊拉克的阿奇塞教堂是目前世上最古老的教堂之一，現卻正在沙漠中任由傾頹，成為富含文化遺產的伊拉克又一個因多年武裝衝突、政府疏忽和氣候變遷下的受害者。

有1500多年歷史的阿奇塞教堂（AlAqiser）位在伊拉克首都巴格達西南方的埃因塔姆拉（Ain Tamr），如今現場只剩下殘破的磚塊和紅土牆。

考古學家穆罕默德（Zahd Muhammad）將此歸咎於「氣候環境，海珊（Saddam Hussein）統治時期實際上將這個地區變成軍事靶場，以及缺乏定期維護」。

埃因塔姆拉市長法德（Raed Fadhel）則說，維修牽涉經費問題，「這類維護工作須要一大筆錢，但我們只能（從聯邦政府）得到稀少資金」。

伊拉克因飽受接連不斷的戰事和經濟危機打擊，包括阿奇塞教堂和其他為數眾多的基督教、伊斯蘭教和美索不達米亞古跡都缺乏維護，任由風吹日曬摧殘。

儘管埃因塔姆拉東方約60公里的卡巴拉（Karbala）有數座伊斯蘭什葉派聖殿，每年吸引數百萬朝聖者來到當地朝拜。但居民和官員表示，這些遊客卻不會順道參觀伊拉克許多古教堂和美索不達米亞古城，以及聯合國教科文組織（UNESCO）列為世界遺產的新巴比倫王國時期建築金字形神塔（ziggurat）。

教宗方濟各（Pope Francis）今年3月赴伊拉克進行歷史性訪問後，許多伊拉克人冀望阿奇塞教堂將因此湧入大批觀光客。

在毗鄰卡巴拉的迪凡尼亞省（Diwaniya），當地居民吉利哈維（Abdullah al-Jlihawi）告訴法新社，他認為「外國人比我們更在乎我們的文化遺產」。

吉利哈維表示：「直到1980年代為止，一所美國大學在這裡帶領挖掘工作，當時有許多就業機會，我們的父母和祖父母都在這些遺址工作；但一切在1990年代中止。」原因是國際間對海珊政權實施禁運制裁。

不過，距離2003年美國帶領聯軍入侵伊拉克推翻海珊政權已過了將近20年，當時承諾會為伊拉克帶來民主和繁榮，如今這個國家卻仍在等待經濟情勢好轉。

迪凡尼亞省省長沙蘭（Zuhair al-Shaalan）對於轄下有2000多處歷史遺址引以為榮，並看好每處遺址能夠帶來豐富經濟利益。

他說：「我們的省既貧窮也少有投資機會，若投資這些遺址，將能替本省創造工作機會。」

然而吉利哈維指出，遺址除了需要維護和翻新，要吸引觀光客還面臨另一個問題：「他們能去哪裡？什麼都沒有。這裡的道路從1980年代後就沒鋪過，電線桿也是1970年代立的。」伊拉克確實常出現水電短缺問題。

產油豐富的伊拉克因國際油價下滑而受害，面臨物價攀升和失業率及貧窮人口居高不下的困境。其中貧窮人口比率去年更因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情而翻倍至40%。（譯者：張正芊/核稿：林治平）

© 2021 AFP