政治人物支持墮胎能否領聖餐？美天主教教導文件避談

（法新社華盛頓17日電） 美國天主教教士今天通過聖餐禮指導文件，但未提及能否拒絕總統拜登等支持墮胎權的政治人物領用。 這份「聖體聖事在教會生活中的意義」（The Mystery of the Eucharist in the Life of the Church）指導文件，獲美國天主教主教會議（The U.S. Conference of Catholic Bishops, USCCB）巴爾的摩秋季大會壓倒性通過，222人贊成，8人反對，3人棄權。 文件草案春季公布時引發爭議，但今天通過的最終版只着重領聖餐這項聖事的重要性，未明確提及與民選官員相關的辯論。 美國天主教先前針對「對墮胎立法、安樂死等道德之惡採取擁護選擇權（pro-choice）立場」的天主教領袖擬定措施，5月間引發梵蒂岡關切。

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美國天主教主教會議當時表示，這份文件用意不在懲罰，也不是要針對任何組織或個人。 墮胎議題在天主教內以及美國宗教團體內引發嚴重分歧，拜登是虔誠的天主教徒，常常公開談到他的信仰，周日也多半會參加彌撒，他個人反對墮胎，但支持憲法賦予女性的選擇權。

2019年南卡羅來納州一處天主教堂的神父就以拜登支持墮胎為由，拒絕讓他領聖餐。

© 2021 AFP