政治爭端結束 卡達與沙烏地重開邊界

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（法新社開羅9日電） 卡達與沙烏地阿拉伯結束3年半來政治爭端，今天相互重啟陸路邊界。卡達航空與沙烏地阿拉伯航空也將自11日起，恢復杜哈（Doha）與利雅德（Riyadh）之間的航班往來。

沙烏地、巴林、埃及、阿聯以卡達支持恐怖主義，以及與伊朗關係過度密切為由，於2017年6月宣布與卡達斷絕政治、外交和經濟關係，並對卡達實施陸、海、空封鎖。杜哈當局則一再否認指控，強調斷交之舉毫無正當理由。

本月5日，第41屆波斯灣合作理事會（GCC）高峰會在沙烏地舉行，會後宣布沙烏地及另外3個對卡達實施封鎖的阿拉伯盟邦，已經同意恢復與卡達的全面關係。

法新社記者今天見到汽車越過沙烏地與卡達的邊界。

卡達航空（Qatar Airways）今天透過推特表示，將自11日起恢復飛往利雅德的班機，從14日起往吉達（Jeddah），以及16日起往達曼（Dammam）的航線都將恢復。

卡達航空說：「對於沙國主要機場，以及在沙國的貿易與貨運夥伴，我們也期待恢復雙方牢固關係。」

沙烏地阿拉伯航空（Saudi Airlines）也推文說，自11日起由利雅德、吉達飛往杜哈的班機將復飛。（譯者：紀錦玲）

© 2021 AFP