彭定康：林鄭月娥是香港史上十分令人失望的內奸式人物

英國末代港督彭定康7月7日在接受美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）專訪中，批評林鄭月娥特首是香港歷史上“一個十分令人失望的內奸式人物”（a lamentable quisling figure）。他並指，林鄭月娥早在一年前就不應該試圖強行推動修改《逃犯條例》。彭定康還在近日參加網絡論壇時批評稱，中國近期一直在利用新冠肺炎疫情欺負其他國家，並對香港實施國安法。他則敦促志同道合的西方國家挺身而出。

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彭定康在接受CNBC的專訪中指責，“中國共產黨着手實施香港國安法是在摧毀香港”。他表示，“中共開始做的是摧毀香港，其過去幾十年來一直非常成功。香港是世界上最自由的城市之一，也是亞洲的金融樞紐。 他們則以傳統的做法（行事）”。彭定康稱，“美國的著名漢學家林培瑞在過去一直提及中國是以恐懼治國，而不是以法治治國。他並稱，中共像是蜷伏在吊燈上的蟒蛇一樣，你從不知道它將何時落下，但對它若向你撲來所會帶來的危險有所深知。”他續指，“這則是我們所看到的對香港法治和司法獨立等價值的全面性拆卸”。

彭定康說，“這對於長期依賴三件大事的香港社會來說是一個很不利的消息，這三件大事包括法治、信息自由和資本的移動自由。”他說道，“其中2件都已經被清除，這對於香港來說是一個壞消息”。他指出，隨着國安法在香港的實施，有些人對此不以為然未來再說，但正如《金融時報》記者吉迪恩·拉赫曼(Gideon Rachman)在越戰時期所撰寫的一篇文章中寫道，“我們為了保護村莊而摧毀了它們”。他表示，“這則很大程度上是北京和在港中共官員當下的站位”。

記者追問，林鄭月娥近日指出，港區國安法地實施是為了使特區從去年的抗議和騷亂中重回穩定，對香港來說是否有其他的途徑？對此，彭定康回答說，“是的，其中之一就包括不提出（修改《逃犯條例》），而這則是林鄭月娥所做的事情，她是香港歷史上‘一個十分令人失望的內奸式人物’。”彭定康稱，“其中之一就包括一年前不去做遣送（回大陸）嘗試；第二，去做我們很多人在12個月前就已經建議的，建立公開調查委員會對抗議暴發的原因及（政府）處理的方式進行調查。”他指出，通過去年11月份的香港區議會選舉，港人的裁決十分明顯，泛民派幾乎取得全勝。

彭定康稱，“北京、中共現在採取這一國安法就是要香港受驚而採取這些令人震驚的措施；其中一個他們如此這樣做的原因是預防9月份的立法會選舉，或至少阻止民主派人的機會，因為他們將再次取得大勝。”他說，“這是令人遺憾的交易，你應該記起來林鄭在北京立法時對國安法的內容完全不知”。彭定康說，“她的意見沒有被諮詢，如若她受到了諮詢但她現在則對此予以否認。”彭定康指出，林鄭月娥與香港現在很多支持國安法的人一樣，他們的家人都擁有外國護照。他說，林鄭的家人有英國護照，她的前任之一的家人有美國護照。他說，“（譚耀宗以人大常委）及作為唯一參加了國安法立法的香港政治人物，他的兩個兒子都擁有澳大利亞護照”。彭定康說，“他們都做的是，在這一可怕的事情上簽名，鎮壓香港的自由，自己卻深知一旦事情向壞的方向發展，他們有他國護照可以出走離港，而大多數港人則不具備（這樣的條件）”。