彭斯：將繼續對TikTok維持強硬立場 捍衛美國利益

美國副總統彭斯在周二受訪時表示，將繼續對威脅美國國家安全的中國實體維持“強硬立場”，其中可能包括在美國備受歡迎的中國社交媒體應用抖音國際版TikTok。

廣告 繼續瀏覽後續

彭斯當天在接受福克斯新聞頻道採訪時發表了上述言論。此前一天，美國國務卿蓬佩奧表示，美國“確實在研議”禁止中國社交媒體應用，其中包括TikTok。他還暗示TikTok將用戶資料分享給中國政府。TikTok則對此加以否認。彭斯在此次採訪中提及華盛頓對中國電信巨頭華為採取的強硬立場，表示“特朗普總統已經明確表態其政府將扞衛美國的利益免受來自中國共產黨的損害”。他強調，“因此對於這些對隱私與國家安全構成威脅的實體，不管是華為、還是TikTok，我們都將持續採取強硬立場，”

多名美國國會議員針對TikTok的用戶數據處理方式提出了有關國家安全方面的疑慮。他們擔心中國法律要求中方企業“支持與配合共產黨所控制的情報工作。”路透社援引兩位消息人士的話稱，美國聯邦貿易委員會(FTC)和司法部正在調查，TikTok是否未能履行2019年簽署的保護兒童隱私協議。

此外，特朗普周三在接受格林電視（Gray Television）採訪時被問及蓬佩奧涉及TikTok的言論時表示，“沒錯，這是我們目前正關注的問題。”但他沒有就這個可能做出的決定提供任何細節。另據互聯網資訊網站SensorTower的數據顯示，今年6月TikTok全球營收超過9070萬美元，同比增7.3倍。中國市場貢獻了約89%的營收（來自抖音）；美國貢獻6%的營收，位列第二。此外，SensorTower指出，TikTok在美國下載量已超過1.65億次。

北京方面，中國外交部發言人趙立堅在8日的例行記者會上回應稱，“我們敦促美方一些人端正心態、摒棄偏見，不要以己度人，停止動用國家機器打壓中國企業，多做有利於促進中美關係的事。”