趙立堅：不要以為中國安全部門是吃素的 中方就涉藏問題採取反制措施

中國外交部發言人趙立堅在7月8日的例行記者會上就一系列近日發生的與美國有關的問題加以表態。針對美國國務卿蓬佩奧最新宣布實施“對等進入西藏法”，他回應指，“中方決定，對在涉藏問題上表現惡劣的美方人員實施簽證限制”。此外，針對美國聯邦調查局（FBI）局長克里斯托弗•雷的最新涉華演講，他回應稱，“FBI說的話你也能信？”

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蓬佩奧在周二指出，由於中國阻礙美國外交官、記者和遊客進入西藏，美方將對一些中國官員實施簽證限制。他在一份聲明中稱，“北京繼續系統性地阻止美國外交官和其他官員、新聞工作者和遊客前往西藏自治區和其他藏區，而中國官員和其他公民卻能更為自由地訪問美國。”他宣布，“對被確定‘在制定或執行與外國人進入藏區有關的政策方面有實質性參與’的中華人民共和國政府和中國共產黨官員實施簽證限制。”對此，趙立堅回應指，中方對美方有關舉措表示堅決反對。針對美方的錯誤行徑，中方決定，對在涉藏問題上表現惡劣的美方人員實施簽證限制。

趙立堅說，“我們敦促美方立即停止借涉藏問題干涉中國內政，不要在錯誤的道路上越走越遠，以免給中美關係和兩國交流與合作造成進一步的損害”。他續稱，“關於美方所謂的‘對等進入西藏法’，中方已多次表明嚴正立場。”他介紹稱，“據不完全統計，2015年至2018年，西藏方面就已經接待進行公務、旅遊、商務等活動的外國朋友近17.6萬人次，其中遊客17.5萬人次，外交官約500人次，記者343人次”。他提及，“去年西藏全年接待國內外遊客更是突破4000萬人次。美國駐華大使布蘭斯塔德也曾與去年赴藏參訪，同自治區人民政府多個部門座談，有關報道在媒體上都可以看到。”

趙立堅稱，“這充分說明外國人進藏不存在問題”，他表示，“考慮到西藏特殊的地理和氣候條件等因素，中國政府依法依規對外國人入藏採取了一定的管理和保護措施，這完全必要也無可非議。中方歡迎更多外國人到中國西藏地區訪問、旅遊、經商這一政策不會改變，但前提是必須遵守中國的法律和相關規定，履行必要的手續”。此外，針對克里斯托弗•雷7日在哈德遜研究所發表演講稱，“中國是美國信息安全和知識產權以及經濟活動最大的長期威脅者”。對此，趙立堅回應說，“FBI說的話你也能信？”

趙立堅稱，“我對美國的外交政策，像雷這樣的FBI官員被反華勢力所左右綁架感到遺憾。我也注意到他公然聲稱每10個小時就處理一起涉華案件，他們不要以為中國安全部門是吃素的”。他說，“美方個別官員有關言論無視基本事實，充斥着政治謊言，充分暴露了他們根深蒂固的冷戰思維和意識形態偏見，中方對此堅決反對。”。他續稱，“我想強調，近來美方一些政客多次對中國進行莫須有的抹黑指責，渲染所謂‘中國威脅’，企圖轉移視線，掩蓋自身問題。他們的圖謀世人看得清清楚楚，註定不會得逞。”