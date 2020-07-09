蓬佩奧推文紀念709五周年 歐盟呼籲中國無條件釋放相關人士

歐盟7月8日就中國“709大抓捕”事件五周年發表聲明，呼籲中國政府無條件釋放“709大抓捕”及前後因其工作而被當局監禁或迫害的所有律師和法律維權人士。美國國務卿蓬佩奧亦在當天通過推特表示，呼籲余文生等中國律師和人權捍衛者能獲得正義。

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歐盟在聲明中指出，“五年前，自2015年7月9日起，中國政府逮捕並拘留了300多名人權律師和人權捍衛者，這就是所謂的‘709大抓捕’。在隨後的審判中，被告沒有得到適當的辯護和公正的審判。有大量可信的報告說，他們在拘留期間遭受虐待和酷刑，被拘留的律師被取消了律師資格，釋放的律師則繼續受到監視。”

歐盟要求中國當局對武斷的拘押和對犯人的虐待展開調查。聲明稱，“歐盟並期待中國當局立即無條件釋放‘709大抓捕’前後因其工作而被當局監禁或迫害的所有律師和法律維權人士，讓他們不受任何行動或工作限制，例如余文生、李昱函和葛覺平”。

聲明指出，“歐盟望中國確保充分尊重法治，建立公正的審判保障，並徹查所有報告的人權捍衛者及其家人遭受虐待、酷刑和任意拘留的案件。”歐盟表示將繼續強調中國公民權利和政治權利日益惡化的狀況，並將繼續譴責任何侵犯人權和基本自由的行為，包括在香港實施的新國家安全法之下。

華盛頓方面，蓬佩奧在推文中寫道，“五年前在中國開始的鎮壓浪潮一直持續到今天。我們呼籲諸如余文生等律師和人權捍衛者能獲得正義，他為2015年（709事件）受害者辯護而被判入獄四年”。