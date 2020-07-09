趙立堅：美國已成為最大的麻煩製造者 不知蓬佩奧有何顏面談論信譽

中國外交部發言人趙立堅在7月9日的例行記者會上，針對美國國務卿蓬佩奧8日對中國當局的批評指，美國這幾年打着“美國優先”的旗號，在國際上一再背棄自身的國際承諾和國際義務，毀約退群成癮，已經成為最大的“麻煩製造者”。

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蓬佩奧在周三批評北京承諾給予香港50年高度自治，變成空頭支票；又指責中方沒有向世界通報新冠疫情情況並隱瞞真相、還指中印早前的衝突，“是一場難以置信的侵略行動”。他還譴責中國當局拘押清華大學法學教授許章潤，並敦促儘快將其釋放。他說，“與所有非民選的共產黨政權一樣，北京更害怕的是自己人民的想法，而不是任何外部敵人。我們本周深感不安地獲悉，許章潤因批評總書記習近平領導的專制政權以及中共在應對新冠疫情上處理不當而遭到中共拘押。應當將他釋放。他只不過是在講述事實。應當儘快將他釋放。"蓬佩奧稱，“來自中國的新冠疫情讓人們看到了中國共產黨真正的本質，全世界熱愛民主自由的人們應當聯合起來應對中共的威脅”。

北京方面，有記者在周四提問，蓬佩奧7月8日接受記者採訪時，就政治制度、疫情應對等問題指責中國。中方對此有何回應？趙立堅回答說，“一段時間來，蓬佩奧喋喋不休炮製各種‘假新聞’，對中國進行大肆抹黑攻擊，挑撥其他國家同中國的關係，充分暴露了他根深蒂固的冷戰零和思維和意識形態偏見。”他續稱，“事實不容捏造，謊言重複一千遍也還是謊言。我們奉勸這位美國政客糾正錯誤，停止散播‘政治病毒’，以免徹底淪為國際社會的笑柄。”

隨後有記者追問，蓬佩奧在接受採訪的時候還表示，中方表示向世衛組織通報了疫情，但事實並非如此。中方存在着嚴重信譽問題，沒有告訴全世界有關新冠病毒的真相，並應該被追責。你對此有何評論？趙立堅回應指，“首先我想說，蓬佩奧先生，別再跟我們談什麼信譽、真相和責任了。你說得不累，我們聽得都累了。”他續稱，“說到信譽——美方這幾年打着‘美國優先’的旗號，在國際上一再背棄自身的國際承諾和義務，毀約退群成癮，已經成為最大的‘麻煩製造者’。”

趙立堅談到，“說到真相——我想問一問蓬佩奧先生，美國政府能否就德特里克堡生物基地、‘電子煙疾病’、美遍布全球的生物實驗室等問題說出真相，給美國人民和國際社會一個交代？”他說，“說到責任——在不到半年的時間裡，美國累計確診病例已經超過300萬，死亡病例超過13萬。美國政府確實對此負有不可推卸的責任。”他說，“在自身誠信掃地、道義破產的情況下，不知蓬佩奧之流還有何顏面和勇氣來談論信譽、真相和追責？我們奉勸美方一些政客，還是聽一聽國際社會對於美國頻頻毀約退群的強烈反對呼聲吧！”

趙立堅重申，“新冠肺炎疫情發生後，中方第一時間向世衛組織作了通報。雙方公布的時間線都清晰地羅列了相關事實，可以相互印證。”他續稱，“蓬佩奧對國際社會有目共睹的事實視而不見，一味地熱衷於捏造事實、‘甩鍋’推責、嫁禍於人，這掩蓋不了美方自身抗疫不力的失誤，只能一次次暴露其撒謊欺騙的本性，只會讓全世界進一步看清美國內一些人的虛偽、傲慢和無知。”