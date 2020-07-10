趙立堅：中方決定就涉疆問題對美採取對等措施

美國財政部和國務院7月9日分別宣布對中國新疆四名現任及前任政府高官施加制裁，他們被指嚴重侵犯新疆少數民族的權益。對此，中國外交部發言人趙立堅在10日的例行記者會上回應指，針對美方錯誤行徑，中方決定，對在涉疆問題上表現惡劣的有關美國機構和個人採取對等措施。

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美國財政部此前宣布遭到制裁的官員包括：新疆維吾爾自治區黨委書記陳全國、前自治區政法委書記朱海侖、自治區副主席、公安廳黨委書記兼廳長王明山及前公安廳黨委書記霍留軍。此外，新疆自治區公安廳亦在美方的制裁名單之中。據悉，制裁對象的在美資產、直接或間接持有的實體都將被全數凍結。

美國並禁止在美人士與受制裁者個人及其擁有的實體作商品或服務交易。此外，美國國務院亦在同日宣布，對陳全國、朱海侖、王明山施加制裁與簽證限制。他們及其直系親屬將無法入境美國。

美國國務卿蓬佩奧在相關聲明中表示，“在中國共產黨針對維吾爾族、哈薩克族和新疆其他少數民族進行侵犯人權的行為時，美國不會袖手旁觀。這些侵權行為包括強迫勞役、任意大規模拘留、強迫性的人口控制，以及試圖抹殺他們的文化和穆斯林信仰。”

北京方面，趙立堅對華盛頓的這一最新舉措回應指，美方上述行徑嚴重干涉中國內政，嚴重違反國際關係基本準則，嚴重損害中美關係，中方對此堅決反對、予以強烈譴責。他指出，“針對美方錯誤行徑，中方決定對在涉疆問題上表現惡劣的有關美國機構和個人採取對等措施。”他強調，新疆事務純屬中國內政，美方沒有權利、沒有資格橫加干涉。

趙立堅稱，中國政府捍衛國家主權安全發展利益的決心堅定不移，打擊暴恐勢力、分裂勢力、宗教極端勢力的決心堅定不移，反對任何外部勢力干涉新疆事務和中國內政的決心堅定不移。他續指，我們敦促美方立即撤銷有關錯誤決定，停止任何干涉中國內政損害中方利益的言行，如美方執意妄為，中方必將予以堅決回擊。