韓國首爾市長樸元淳死因涉性騷擾？

於周四至周五夜間死亡的韓國首爾市長樸元淳儘管被認為是自殺，但其確切死因仍在調查之中。樸元淳生前遭其前女秘書性騷擾指控。

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據本台RFI法廣記者Louis周五（2020年7月10日）早上發自首爾的更新報道，在首爾市長樸元淳突然去世後的第二天，韓國社交媒體推特Twitter上主要被兩種觀點所主導： « 安息吧樸元淳» 和 « 安息吧司法» 。如果說部分韓國人在為其哭泣，這位為爭取公民權利而不知疲倦地的活動積極分子和代表韓國民主黨爭取2020年總統大選後掌權的重要候選人。另一部分人則認為他涉嫌自殺是為了擺脫司法的弱懦舉動。

現年64歲的樸元淳生前正因被控性騷擾受到調查。一名前女秘書於周三控告其曾有不情願的身體接觸，和曾通過加密系統Telegram傳送不相稱的照片。以上遭控的行為要追溯到2017年。據控告方的說法，還有其他受害人，但隨着樸元淳的死亡，案件就此歸檔。

周五早上，只有少數韓國媒體在標題中觸及與樸元淳死亡相關的性侵指控。韓國政壇一致予以致哀。樸元淳於2011年首次當選韓國首都首爾市長，連任了三屆。作為一名人權律師和公民權利的象徵人物，終年64歲的樸元淳的不同之處在於，其政策致力於平等和社會保護。

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當地時間周四下午，樸元淳被其女兒向警方申報失蹤後，當局出動了700多名警察，配備無人機和警犬加入搜索行動。他的屍體在幾小時後被發現，韓國警方目前仍在調查其確切死因。

作為一名左翼的領袖人物和執政黨成員，樸元淳被認為是2022年韓國下屆總統選舉的潛在候選人。

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