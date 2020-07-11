新加坡選舉-在野黨取得歷史性進步

新加坡新一屆國會周六產生。在此前一天，當地選民戴着手套，使用消毒過的圓珠筆參加了2020年大選的投票活動。新加坡在野黨選後取得了前所未有的進展，儘管沒有獲得大多數，但贏得了國會議席，這就將可能產生影響。

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本台RFI法廣記者Gabrielle MARECHAUX周六（2020年7月11日）發自東南亞報道說，在其它地方，這一選舉成績可能不會給人以深刻印象。但在新加坡，這是歷史性的。深受感動的工人黨新科女議員何廷儒（HE Ting-Ru）由衷感謝選民們所賦予的信任與期待，並做出承諾將努力工作不辜負這種信任。她表示，沒有十年來的基層工作，就不能取得這一成果。

何廷儒的競選夥伴林志蔚（Jamus LIM）是一名經濟學家，他在一場嶄露頭角的電視辯論會後成了社交媒體中的一名網紅。

在野黨雄心的障礙

盛港選區（Seng Kang）的候選人們是投票日當晚的黑馬，在位於新加坡東北的這一街區里，在野黨取得了空前的勝利，促成工人黨在總數93個席位的國會中贏得10席，這在採用分區選舉 ˎ 參選條件嚴格 ˎ 競選期只有9天，限制在野黨雄心的城邦國政治生活里是前所未有的。執政黨自1959年以來，原先最糟糕的選舉得票率93%，這次被打破了。

選民盼國會多元化

如果說自1959年以來一直掌權的人民行動黨，依然保持着修憲所需的ˎ 國會三分之二以上的席位。但在野黨本次歷史性突破依然帶來了動搖新加坡路線的風險。

在投票結果揭曉後，總理李顯龍反省指出，選民希望國會多元化。作為新加坡國父之子，他在選前幾天曾呼籲選民團結，不要破壞一個曾在新加坡運行完好的治理體系。他以此振興國人的和諧思想，穩定與繁榮並行。新加坡在一黨治理下，國民生產總值在六十年裡翻了150倍。

但這種理想從此需要與新加坡的其它夢想同存。周五晚在工人黨贏得勝利的選區，大衛（David）似乎打敗了歌利亞(Goliath)，當晚充滿節日氣氛。

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