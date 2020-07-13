台灣監察院長提名陳菊立法院進入程序 國民黨再掀罷免風雨

立法院本周處理監察院人事同意權，國民黨今天上午指出高雄氣爆善款有三大弊端，包括挪用善款、浮編律師費、隱匿捐款，要求監察院調查與彈劾監察院長被提名人、前高雄市長陳菊。因檢察院人事案，國民黨曾議員突襲佔領立法院，並鼓動民眾抗議打爆總統府電話。

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據中央社今天報道稱，中國國民黨文傳會主委王育敏、副主委黃子哲與高雄市議員陳麗娜、李雅靜，以及國民黨立委鄭天財、鄭正鈐、溫玉霞、李德維等人，上午在監察院大門召開記者會，指出高雄市議會731氣爆調查小組最近完成的調查顯示，高雄市政府對氣爆善款有三大決策弊端。

國民黨要求，監察院馬上約談陳菊，釐清陳菊在氣爆善款不當使用案中的角色及疏失，並呼籲陳菊在爭議釐清前應自行退出監察院長提名，以免晚節不保。據擔任調查小組召集人的陳麗娜表示，監院已於6月16日通過對高雄市政府在氣爆案不當作為的糾正案，但調查小組今天提出新事證。三大弊端之一是“未經委員會審查即將善款挪用於特定局處”，台灣區珠寶公會捐款新台幣3204萬餘元，沒有指定用途，卻被挪給特定局處使用，用於出國觀光、舉辦非災區活動等。

第二，“未依集體訴訟原則而浮濫編列代位求償律師費”，代位求償案件若使用集體訴訟機制只需律師費300萬元，但高市府提出的3140件代位求償，拿掉集體訴訟機制，導致律師費暴漲，高達6532萬元，費用浮編28倍。第三，“容許局處自行留用民眾捐款而隱匿捐款資訊”，高雄市警察局、消防局、衛生局、兵役局、文化局等五個機關，自行留用民眾捐款3億2263萬6182元，未陳報給高市府，也未納入731氣爆捐款專戶。

王育敏說，這三大弊端，監院應調查陳菊是否有涉入，陳菊沒有資格擔任監察院長；黃子哲諷刺“花媽花媽，你在亂花嗎”，連善款都監督不好，如何當監察院長。國民黨人士並高呼口號“監院調查，彈劾陳菊”，隨後進入監察院遞送陳情書。

據該報道稱，監察院長被提名人陳菊辦公室今天指出，如果國民黨認為發現新事證足以證明氣爆善款使用違法，請直接移交檢調，由司法辨明是非；國民黨民代一再在高雄人的傷口上撒鹽、以高雄人的傷痛榨取政治利益，令人不齒。

陳菊辦公室針對今天國民黨記者會發出聲明回應指出，氣爆善後一切作為，包含善款使用等，都已經歷過多次司法及行政檢視，並無國民黨所指的違失，特別善款的使用，每年度都向包含馬政府時期在內的行政院逐一申報核備，均無問題。

聲明表示，無論前高雄市長韓國瑜在任內2年進行的調查，或前總統馬英九提名的馬系監委半年的調查，都沒有找出任何違法的證據，且馬系監委提出的糾正案，也有其他監委公開表示不同意見，認為高雄市政府處理得宜，“若國民黨認為發現新事證足以證明善款使用違法，請直接移交檢調，由司法辨明是非”。

對於今天國民黨所提三點質疑，陳菊辦公室回應指出，局處挪用之說根本是惡意中傷，市府消防安全以及勞安部門，因應社會對於盡速提升消防檢查設備不足的訴求，經過善款委員會的核定並執行，以部分未指定善款以及“指定用於消防設備”的指定捐款購置消防及勞安設備，符合“高雄市政府八一石化氣爆事件民間捐款專戶設置管理及運用作業要點”，完全合法。陳菊辦公室說，律師費用完全依政府採購法公開評選，且由市府統一聘任律師提起訴訟，可節省每案平均所需的律師及裁判費用，對災民求償更為有利，同時，在韓國瑜任內2年，法制局也沒有找到任何違法的證據。

據陳菊辦公室指出，高市府社會局收到20張支票、開出72張收據，清清楚楚沒有遺漏。國民黨民代根本是搞不清楚狀況、烏龍爆料，所有的善款都有經過善款委員會逐筆核對，經過律師、會計師及傷者等代表檢視，根本無從隱匿。

陳菊辦公室表示，國民黨民代一再在高雄人的傷口上撒鹽、以高雄人的傷痛榨取政治利益，令人不齒。同時，一再杜撰似是而非、移花接木、子虛烏有的弊案，企圖以三人成虎、曾參殺人的手法抹殺、毀滅陳菊的名譽與人格，更令人感到遺憾。俗話說，謊話說一千次就會變成真的，但相信台灣社會有智慧分辨真假，對於從追蹤器到道具支票，烏龍爆料不斷的國民黨民代，台灣社會必定自有公評。

據中央社，就立法院本周處理監察院人事同意權，國民黨今天上午指出高雄氣爆善款有三大弊端，包括挪用善款、浮編律師費、隱匿捐款，要求監察院調查與彈劾監察院長被提名人、前高雄市長陳菊。台灣賴副總統今天透過臉書發文“民主道路前仆後繼感恩前輩生命守護”，他說，39年前殉難的旅美博士陳文成說過：“我支持民主，我一直希望台灣進步。”這是陳文成用生命捍衛的價值。台灣在民主前進道路上，許多前輩用他們的生命或一生的青春，不畏強權壓迫捍衛民主價值，方有今日民主自由的台灣。

賴清德副總統說，陳文成如此、陳菊亦是如此。走過那幽長暗黑的長廊，打開盡頭那道門就會有光。面對國民黨對陳菊種種不實的指控，他相信陳菊絕對禁得起考驗；她的苦難經歷早已和台灣的民主進程結合在一起。

據賴清德副總統指出，就像陳菊說的“我始終相信，心中有天堂的人，就不怕被釘在十字架”此刻他謹將這樣的勇氣，分享給世界各地正在面對強權壓迫、爭取民主自由的朋友們。因為這股勇氣，台灣走過了威權統治，同樣也希望香港的朋友們，大家能相互攜手，齊心挺過強權壓迫。“相信民主，世界才能往前進”。