台灣立法院另類沸騰 國民黨上演圍剿陳菊戲

台灣立法院臨時會重頭戲登場，7月14日上午預定進行監察院長提名人陳菊審查會，國民黨揚言強力杯葛，黨中央下達動員令，號召基層包圍立院，“拒絕酬庸、退回提名”；黨團亦決議全面焦土，排除文攻直接武鬥，研擬把陳菊阻隔於立院外，甚至讓她無法跨進議場，登上備詢台。如今院區內瀰漫肅殺氛圍，預料朝野將上演混亂衝突。

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據上報今天報道稱，714封殺監院提名，藍撂千人圍立院，黨團拂曉備戰“絕不讓陳菊上台”。消息稱，14日上午將審監察院長提名人陳菊案，國民黨黨團決議全面焦土，研擬把陳菊阻隔立院外。

臨時會14日起處理監察院人事同意權案，國民黨祭出陸空並進，力拚裡應外合伺候陳菊。空戰方面，黨中央串連親藍名嘴及黨內發言體系，近期透過政論節目、記者會，狂轟猛炮菊市府擁諸多案底，凸顯陳菊不適任，形塑輿論風向；陸戰方面，組發會通令地方黨部與黃復興黨部發起組織動員，其中又以雙北地區為主力，預計號召千人包圍立法院，部分支黨部並迅速排定班表，做足本周抗戰准規畫。

據消息，國民黨立委今天13日繞行立法院， 考察立法院周遭“戒嚴”狀況。而國民黨黃復興組改後最大動員，外縣市藍委守夜待命值得一提的是，此役為國民黨主席江啟臣推動黃復興組改後，首次正式地大規模動員，成效備受黨內關注。

上報說，國民黨團自上周起密集沙盤推演，總召林為洲並不時率領藍委、黨團幕僚突襲議場，一天數次場勘，模擬陳抗路線，屢屢觸動負責院內安全維護工作的保六總隊敏感神經。藍委一在議場附近現身，駐警就迅速出動“圍觀”，還為此建立特殊代號，以利彼此聯繫通報。為因應審查會，國民黨團13日中午臨時發出開會通知，邀集藍委凝聚行動共識。黨團大會自下午4點起展開，歷時1.5小時結束，會後幹部群接續再開幹部會議，直至晚上9點左右才解散。外縣市藍委更留台北過夜，靜待幹部進一步指示，各辦幕僚也被通知明早6點集合。

據悉，針對杯葛行動方針，幹部於黨團大會前夕擬出腹案，包括設定“口袋戰術，將抗議人力平均散於立法院周遭的中山南路、濟南路等路段，唯獨陳菊車輛可能出入的青島崗，布置小量群眾，足以令菊車隊進入院區；院區到議場這段短路程，交棒藍委人海包圍戰術抗議。換言之，此案文武齊攻，讓菊難堪、狼狽入院後再聯合質詢。未料，遭黨團大會否決。據悉，下午黨團大會一度鬧分歧，出現“質詢派”與“焦土派”兩派不同意見。林為洲會中提醒，不少外部人士建議，應讓陳菊上台備詢，藉由質詢攻防駁倒菊；藍委陳雪生同樣主張，實際質詢才會有火花，製造失分機會。

該報道說，然而，多數藍委屬焦土派，認為628攻佔議場行動系訴求堅決反對監院政治酬庸，不撤換陳菊、絕不退出，當初調子拉很高，要是讓菊順利登台備詢，形同自我打臉，“之前議場占假的？”“場外抗議動（員）心酸？”焦土派直指，菊市府弊案存在許久，包括氣爆案、慶富弊案等已陷入舊哏重炒窘境，除非有新事證，否則信者恆信、不信者恆不信，很難引起社會共鳴；再者，菊陣營定備妥說詞，一概賴皮、否認到底，質詢再多都是枉然。包括藍委魯明哲、洪孟楷等新科立委，幾乎全數支持杯葛到底，被視為初生之犢的不分區磨刀霍霍，做好肢體衝突準備。

據信國民黨促潑漆肉搏都要擋！並喊拂曉出擊要防陳菊偷襲。登記質詢藍委費鴻泰亦豁出去，表明“我不質詢也沒關係！”獲得藍委楊瓊瓔等資深委員贊聲。最終，焦土派勝出，黨團達成共識全力阻擋，就算之後兩天監委提名人審查停擺都無所謂，只要陳菊明登上備詢台，藍營此役等同徹底失敗。

據該報道，也因此，晚上幹部會議重新修正戰略目標，以不讓陳菊上台為最高原則，不惜潑漆、肢體衝突、破壞議場設施、錄音設備等動作來延長戰線，要是逼到院長游錫堃上台，倉促宣布完成審查程序，杯葛就算成功。另方面，由於藍委賴士葆示警，必須設防陳菊提前進入院區，幹部已發出動員令，要求所有成員拂曉出擊，提前到立院備戰。