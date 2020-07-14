國民黨議員值夜班鎮守立法院 天亮後何種場面引聚焦

台灣立法院臨時會14日爆發藍綠衝突、議事癱瘓，國民黨團下午表示，接下來將排班徹夜守住議場主席台，目的是凸顯這次監察委員提名名單充滿了酬庸。晚間有立委在場內備妥行軍床，做好守夜準備。

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據中央社消息，力擋監院人事，國民黨立委將排班徹夜守議場。立法院臨時會今天因藍綠衝突議事癱瘓，監察院長被提名人陳菊中午前離開立院，國民黨立法院黨團表示，會持續佔據主席台，排班徹夜守候，凸顯監委名單不恰當，絕對要全力阻擋。

立法院臨時會本周處理監察院人事案，今天上午原定進行監察院長被提名人陳菊審查會，今天下午至16日進行監察委員被提名人審查會，17日院會進行同意權案投票。但國民黨立法院黨團今天凌晨開始集結，在上午7時議場開門後搶佔主席台，癱瘓議事，使得陳菊無法進行口頭說明並接受立委詢問，在11時27分左右離開立法院。

面對後續的行動，國民黨團總召林為洲今天下午接受中央社記者訪問時表示，接下來將排班徹夜守住議場主席台，目的是要凸顯這次提名的監委名單充滿了酬庸，讓全民能夠了解。至於是否會擔心民進黨來清場，林為洲則說，並不會太擔心，現在有許多游擊作戰的方法可以應對。

針對監察院長被提名人陳菊今天赴立法院接受立委詢問，但因藍營立委佔據主席台，使她無法上台；台灣時代力量立法院黨團總召邱顯智說，“國民黨、民眾黨不願、不想、不會質詢，可以把時間留給我”。

台灣民眾黨立法院黨團則發表聲明反駁，指時代力量及邱顯智在這次的監院人事審查中沒有聲量，僅能透過檢討在野黨的方式博取聲量。

因國民黨立委佔據主席台，會議無法進行，國民黨團總召林為洲帶領黨籍立委高喊，“反對政治酬庸，退回提名，拒絕酬庸”等口號；台灣民眾黨5位立委進入議場時，自備巨型監察院海報，上面貼著封條，並用噴漆在海報噴上“廢”字及“撤”字。

事後邱顯智在臉書發文指出，國民黨癱瘓議事，民眾黨也進入議場聲援，表面上強力杯葛，卻讓實質審查無法進行，形同實質放水的戲碼，已經不是第一次了。過去的前瞻條例、促轉會預算審查，國民黨都玩過一樣的招式。

據邱顯智表示，國會殿堂是以理服人的地方，如果國民黨、民眾黨不願、不想、不會質詢，不會監督，可以把時間留給時代力量。邱顯智認為，依照立法院職權行使法第29條與30條的規定，被提名人應該要進行實質審查。

中央社引述民進黨今天說，國民黨寧願選擇破壞議場，杯葛議事程序，卻不敢站上質詢台和監察院長被提名人正面對決，“我們感到高度遺憾”；民進黨並批評國民黨，自我閹割審查權力。

民進黨今天在發言人臉書粉絲專頁分享兩段立委答詢影片，並說：“國民黨連在野都不認真，看起來很衝，其實很空”、“2014年的民進黨教2020年的國民黨什麼叫做審查監察委員”。據民進黨指出，當年時任總統的馬英九提名監委人選，民進黨團成員做好萬全準備，站上質詢台，展現民主素養，透過審查與監督，用最嚴格的標準把關並淘汰11位被提名人。

民進黨批評，國民黨自我閹割審查權力，用暴力衝突破壞公物，掩飾全黨上下不認真、不用功、不努力的反民主心態。

民進黨說，2020年的今天，總統蔡英文提名的監察委員準時到國會，要接受立法委員檢驗，但國民黨寧願選擇破壞議場，杯葛議事程序，卻不敢站上質詢台和被提名人正面對決，讓人感到高度遺憾。“民進黨選擇站上質詢台，國民黨選擇拆掉質詢台，到底國民黨是不敢詢答？還是不會詢答？”

民進黨質疑，國民黨不敢讓監委被提名人上台，是不是因為他們擔心上台後，只會證明國民黨的指控都是抹黑與造謠。6年前、6年後，哪一個政黨真正負責任地為人民把關，哪一個政黨只想製造衝突，滿足內部治理的無能，相信畫面已經說明一切。

藍綠立委今天再度爆發肢體衝突，民進黨立委範雲下午受訪時說，上午她第一個衝上主席台，後來兩旁都是國民黨男立委，感覺到有人在頂撞她，轉頭髮現是國民黨立委陳雪生，“至少頂我3次，用他的肚子”，她覺得很不舒服，立刻抗議，旁邊的立委都有聽到，陳雪生還不斷說“用肚子不會懷孕，不是性騷擾。”

立法院臨時會今天預定審查監察院長被提名人陳菊，藍綠爆發衝突。前國民黨主席朱立倫今天說，藍委們都全力以赴，但抗爭不是只有這一次，國民黨一定要堅持到底，代表民眾監督政府。

據中央社報道稱，總統蔡英文今天在屏東針對監察院長被提名人陳菊的審查受阻，發表看法指出，這是讓“被提名人”有機會在一個正式的場合回答被質疑的事情，但被剝奪了，她覺得很遺憾。

蔡總統說，這段期間以來，國民黨或其他政黨對於陳菊被提名人在過去從政生涯里，有些事會質疑，在她看來有些是似是而非的想法，其實答詢是很好的機會，“讓被提名人有機會在一個正式場合，回答這些問題來釋疑”。據蔡英文總統說，質疑者也可以把他的質疑在國會的殿堂里正式提出來，聽雙方的想法和意見，來做為自己的判斷，今天確實很可惜，這個機會被剝奪了，覺得遺憾，在投票之前還有2天的程序，希望被提名人能夠完成必要的審查程序。