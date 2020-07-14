特魯多遭轟照顧家人掙酬金 正式道歉

加拿大總理特魯多回應違規未作利益避嫌的批評做出公開道歉。事件因 加拿大慈善組織WE Charity取得9億加幣的政府合約，隨後被踢爆與總理特魯多家族關係密切，曾支付巨額酬金給他家人。特魯多雖然解釋沒有知情，但仍然為失察沒有知道應該知道的問題道歉。未來事件是否走司法調查現在未提。

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據法新社消息，195億政府合約未利益迴避，加拿大總理公開道歉。特魯多政府於6月25日宣布簽訂高達9億加幣的「加拿大學生服務補助金」（Canada Student Services Grant, CSSG）計畫，原意是要補貼因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情難以找到暑期工作的學生。

本周末加國反對黨保守黨（Conservative Party）要求杜魯道出席下議院（House of Commons）財政委員會宣誓作證，說明合約一事。WE Charity已坦承曾支付近30萬加幣邀請特魯多的母親、妻子與兄弟演講；特魯多自己則承認，WE Charity取得這份合約的相關洽談，他也有參與。

法新社說，這是特魯多3年多以來，面臨第3次有關利益衝突的調查；而這項合約在宣布約一周後，WE Charity退出計畫。

據特魯多周一在記者會中表示：「我犯了錯誤，因為家族過往關係，在討論合約時沒有立即抽身；我真的感到抱歉。」特魯多說，他知道母親瑪格麗特（Margaret）為WE Charity倡導有關心理健康議題，但他並不知道其中細節。據特魯多表示：「母親從各組織團體收取多少報酬，我並不知道，但我應該要知道的，對此我深感遺憾。」