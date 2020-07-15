歐盟執委會吞苦果?其勒令蘋果補繳130億歐元稅差遭歐盟普通法院否決

愛爾蘭官方今天對歐洲聯盟普通法院裁決美國蘋果公司不必向愛爾蘭補繳130億歐元稅款，表示高興。愛爾蘭官方稱，蘋果公司不應當被區別對待要繳納更多的稅款。歐盟執委會與蘋果對簿公堂，指責蘋果利用愛爾蘭優惠稅制逃避應當繳納的在其他地方盈利但歸入愛爾蘭總部的稅款。歐盟執委會是否上訴引發關注。

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據法新社今天發自都柏林的報道稱，愛爾蘭財政部今天發布公告，對歐盟普通法院裁決蘋果公司不應當再向愛爾蘭繳納巨額稅款，表示高興。該裁決否定了歐盟執委會要求蘋果公司繳納130億歐元稅款的訴求。愛爾蘭財政部公告說，應當對企業一視同仁。

歐洲聯盟普通法院今天稍早宣判，蘋果公司無須遵守歐盟執行委員會的命令，向愛爾蘭補繳130億歐元稅金。據法新社昨天報道稱，若歐盟執委會諭令遭推翻，對於執委會阻止跨國企業轉移利潤，以及限制美國科技巨擘權力的行動，將是重大的挫敗。

該報道說，但無論結果如何，歐盟普通法院的判決不是最終判決。歐盟最高法院歐洲法院（European Court of Justice）最快要等到2021年，才會對任何上訴做出最終判決。

據嘉理蓋思（Garrigues）律師事務所的競爭法律師拉馬德里（Alfonso Lamadrid）說：「15日的判決不太可能讓此案件畫下句點。」

據法新社，歐盟指控蘋果把在歐洲、非洲、中東和印度的未稅收益轉移至愛爾蘭，且愛爾蘭幾乎未向蘋果課稅。根據布魯塞爾歐盟執委會當局的說法，這項特權讓蘋果較其他企業取得優勢，於2003年至2014年避免被愛爾蘭課徵約130億歐元稅金，構成愛爾蘭的非法「國家補助」。