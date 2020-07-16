競選局勢大幅落後 特朗普急換竟辦主任

美國總統大選距今剩下不到4個月，競選連任的特朗普支持度落後民主黨參選人拜登，特朗普宣布更換競選總幹事，由副總幹事史泰平取代帕斯凱爾。多家民意調查顯示，特朗普民意支持意向明顯落後於拜登。

廣告 繼續瀏覽後續

據法新社說，美國總統大選剩不到4個月，特朗普更換競選連任總幹事。

特朗普是在昨天晚上在臉書寫道：「我很高興宣布，史泰平（Bill Stepien）晉陞競選總幹事。帕斯凱爾（Brad Parscale）和我共事的時間很長，也主導團隊優秀的數位與資訊策略，他將繼續貢獻專才，成為團隊的資深顧問。」

據特朗普在臉書貼文中表示：「我們2016年取得歷史性的勝利，史泰平和帕斯凱爾功不可沒，期待攜手迎來第二次重大勝利。這次應該會容易許多，因為民調數字迅速攀升、經濟越來越好，加上疫苗與治療方法很快就會問世，美國人渴望安全的街道和社區！」