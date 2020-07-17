談美政府考慮對中共黨員簽證限制報道 華春瑩：如屬實，是與14億中國人民作對

中國外交部發言人華春瑩在周五的例行記者會上回答媒體有關美國政府正考慮對所有中國共產黨員實施簽證限制的報導回應指，“如果屬實，美方就是選擇公然與14億中國人民作對，公然站到世界五分之一人口的對立面。這完全違背中美兩國人民的意願和21世紀潮流，非常荒唐。”

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《紐約時報》在周四報道稱，特朗普政府正在考慮全面禁止中共黨員及其家人赴美旅行。紐時的報道稱，“仍在起草階段的總統公告還可能授權美國政府撤銷已在美國的中共黨員及其家屬的簽證，從而將他們驅逐出境。一些擬議中的措辭還旨在限制中國人民解放軍成員和國有企業高管前往美國，儘管他們當中很多人可能也是黨員”。報道援引四名知情人士的話稱，該計畫的細節尚未最終敲定，特朗普可能最終會拒絕這一計畫。此前，中組部在6月30日發布“2019年中國共產黨黨內統計公報”指，截至2019年12月31日，中國共產黨黨員總數為9191.4萬名，比上年凈增132.0萬名。

會上，有記者提問稱，針對有報道稱特朗普政府正考慮對所有中國共產黨員實施簽證限制，美國國務卿蓬佩奧接受採訪稱，美國想確保用符合美國傳統的方式做這件事，總統和我們的團隊正在研究許多設想。白宮發言人稱，對於中國，我們所有選項都在桌面上。請問中方對此有何回應？

對此，華春瑩回答說，“昨天美國媒體這一報道在中國民眾間引發了很大反應。很多民眾紛紛在網上表示‘我是共青團員’、‘我是少先隊員’,還有人表示‘就美國現在這樣，請我去我都不去’。”她續稱，“美國官方還沒有出來澄清這是不是Fake News（假新聞）。如果屬實，美方就是選擇公然與14億中國人民作對，公然站到世界五分之一人口的對立面。這完全違背中美兩國人民的意願和21世紀潮流，非常荒唐。”

華春瑩說，“ 美方應該知道，中國共產黨領導是中國特色社會主義最本質的特徵。正是在中國共產黨領導下，中國人民贏得了獨立、自由和解放，而且在國家建設和發展進程中不斷取得偉大成就。實踐已經證明，中國特色社會主義道路不僅使14億中國人民擺脫了貧困落後，也讓中華民族再次為人類進步事業作出了重大貢獻”。她表示，“任何國家、任何人、任何勢力都沒有任何資格否定中國人民選擇的、已經被實踐證明是正確的道路，更沒有能力阻擋中國堅定不移沿着中國特色社會主義道路繼續前進。”她指出，“至於美國是選擇開放包容，還是選擇關閉大門，自我孤立，這是應該由美國人民、美國政府作出的選擇。世界都在拭目以待。”