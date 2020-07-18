王毅與俄外長通話批評：美國哪裡還有大國應有的樣子

中國外交部7月18日發布通報介紹稱，中國國務委員兼外長王毅17日同俄羅斯外長拉夫羅夫通電話。王毅表示，中方不會被美國少數反華勢力帶節奏，但將堅定捍衛自身正當利益與尊嚴。

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王毅稱，兩國元首的戰略引領是中俄關係的最大政治優勢。上周，俄羅斯順利通過全民公投後，兩國元首再次通話，確認繼續相互堅定支持，強調把中俄關係作為各自國家的外交優先方向。雙方要進一步落實兩國元首共識，保持各層級交往勢頭，深化抗疫和務實合作，加強在重大國際地區事務中的戰略協作。

王毅強調，美方赤裸裸奉行本國優先政策，把利己主義、單邊主義、霸凌主義推行到極致，哪裡還有大國應有的樣子。美方轉嫁自身責任，借疫情對他國抹黑、甩鍋，無所不用其極，甚至在國際關係中製造熱點和對抗，已經失去了理智、道德和信用。

他續稱，美方在對華政策上重拾臭名昭著的“麥卡錫主義”和早已過時的“冷戰思維”，蓄意挑起意識形態對立，突破了國際法和國際關係基本準則的底線。中方不會被美國少數反華勢力帶節奏，但將堅定捍衛自身正當利益與尊嚴。

王毅說，中俄作為負責任大國，不僅要把雙邊關係持續推向更高水平，也要同所有秉持客觀公正立場的國家一道，反對任何破壞國際秩序和違背歷史潮流的行為，共同維護好世界和平穩定，維護好國際公平正義，維護好全球進步發展。

中國外交部的通報指，拉夫羅夫表示，俄方願以兩國元首共識為引領，支持在疫情防控常態化背景下加強俄中務實合作，推進歐亞經濟聯盟與“一帶一路”建設對接。俄中作為安理會常任理事國和負責任大國，應進一步密切在國際事務中協調配合，維護國際法和兩國共同利益。拉說，美方一貫信奉“美國例外”、唯我獨尊，近來更是撕去偽裝，毫不掩飾，動輒威脅或揮舞制裁大棒。俄方反對在國際事務中實行單邊主義的作法。

值得一提的是，如若查看俄羅斯外交部17日發表的就兩國外長此次電話會談的聲明可以看到，無論是其俄文版網站或是英文版網站發表的聲明唯一提到涉美內容僅包括，“謝爾蓋·拉夫羅夫向他的同事介紹了，俄羅斯和美國在維護戰略穩定任務範圍內就軍備控制問題進行對話的進展。”俄羅斯外交部的聲明中並未包含所謂拉夫羅夫對美國的批評內容。