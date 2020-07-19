傳媒紛紛起底香港那個高官將受美國制裁影響

美國總統特朗普14日簽署香港自治法案及頒布行政命令，取消對香港的特殊待遇，更表明會制裁損害香港自治的中港官員。彭博新聞早前報道，特朗普團隊在簽署法案前早已制訂製裁名單，其中包括主管港澳事務的中國國務院副總理韓正、特首林鄭月娥以及警務處長鄧炳強。然而，報道又引述消息指，因特朗普不想進一步加劇與北京的緊張關係，所以現階段排除進一步制裁中國官員。不過白宮隨即否認總統叫停製裁。白宮國家安全委員會發言人奧利沃特（John Ullyot）稱，特朗普並沒有排除就香港及其他問題進一步制裁中共官員，稱匿名消息的說法是完全錯誤。

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到底香港官員有那些人會被制裁以及那些人在美國擁有資產將被凍結，多個傳媒紛紛起底，當中包括南華早報、蘋果日報以及境外的自由亞洲電台。

根據行政會議的利益申報資料，特首與各司局級官員均沒申報持有美國物業資產；惟其中6名局長及其家人持有英國、加拿大、澳洲等外國國籍及物業，如有關國家實施同等制裁，對港官的影響或更具破壞力。

根據申報資料，港府官員及其家人似乎更鐘情英國、加拿大、澳洲等地物業。其中食物及衞生局局長陳肇始與其親妹持有3個英國物業，當中兩個位於倫敦、一個位於格域，全數用作出租。商務及經濟發展局局長邱騰華及其配偶同樣持有3個位於倫敦的出租物業；公務員事務局局長聶德權與配偶也共同持有1個英國伊斯靈頓的出租物業。

基本法61條規定，香港政府主要官員不得擁有外國居留權，但其家人就不在此限。林鄭月娥日前接受中共官媒訪問是說：“他們（美國）是開始針對我，點名的了。我不害怕，我在美國沒有資產，亦不太嚮往去美國。他不給予我簽證，我不去就是。”

但港區國安法有大量條文規範“勾結外國勢力”等行為，現屆政府官員的直系家屬卻大多享有外國國籍，與“外國勢力”關係深厚。以林鄭月娥為例，其丈夫林兆波、長子林節思、幼子林約希均為英國籍；林約希更在母親不太嚮往的美國攻讀博士學位。至於她的長子林節思，則在愛爾蘭都柏林大學進修。

至於林鄭以下的司局級官員，例如早年經營“劏房”的財政司司長陳茂波，其妻子許步明、兒子陳天行、女兒陳天欣同樣為英國籍；捲入僭建地窖醜聞的律政司司長鄭若驊的丈夫潘樂陶則為加拿大籍。

有份力推去年逃犯條例修訂草案與國安法的保安局局長李家超，其妻子及兩名兒子也持英國國籍。正研究在中小學強推“國安教育”的教育局局長楊潤雄，其兩個子女則於澳洲留學；環境局局長黃錦星據傳已經是“太空人”，他的太太和女兒據報已移民加拿大。

另外，部分親北京議員有不少人都申報持有海外公司股份或物業，以新民黨主席、保安局前局長葉劉淑儀為例，傳媒起底葉劉淑儀現時擁有兩間在英屬處女島註冊的離岸公司，其中一間公司報稱用作持有美國股票，而另外一間公司則報稱用作投資香港物業。

曾表示全力支持香港國安法的立法會主席梁君彥申報自己在英國擁有物業，但未有提供具體數字。根據梁君彥的申報資料，他現時擔任18間公司的受薪董事，業務涉及多個行業，包括物業投資、金融、物流等，亦擁有英國註冊公司的股權。不過日前，梁君彥就透露自己有意退下“火線”，表示他需要休息。

香港科技大學社會科學部副教授成名告訴自由亞洲電台，若美國嚴格執行制裁措施，受制裁人士的銀行如與美國銀行有交易，都能受罰。即使是非美國銀行，可能都會把被懲處客戶剔除，這意味着，其實全世界很多銀行都會受牽連。

成名說：“除非把所有錢放在與國際銀行沒有任何交易的單一國家銀行，否則其實都有危險，戶口會被取消，所以牽連的範圍十分廣。”