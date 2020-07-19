立法會選舉開始接受報名民主派已醞釀內部分歧

香港立法會9月的選舉18日正式開始接受報名登記，但民主派已醞釀內鬨，有同屬泛民主派政黨無視早前民主派初選結果而徑自報名，而港府要求參選人必須簽署擁護基本法的認書，又引起內部不同的聲音，勝出初選的前香港眾志秘書長黃之鋒直指，確認書是中共設下的陷阱。

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民主派及抗爭派在報名參選會否簽署確認書出現分歧，已於18日報名參選的會計界梁繼昌、教育界葉建源及社福界張志偉等，將會簽署確認書。但將會報名出選直選選區的民主黨主席胡志偉、黃之鋒及學聯前副秘書長岑敖暉等，卻表明不會簽署確認書，而將出戰新界東的劉頴匡則表示將會簽署確認書。

在民主派初選中成為九龍東“票王”的黃之鋒在社交網站表示，準備正式代表民主派報名參選，他從沒排除自己會被DQ（取消參選資格）的可能，但作為被DQ的過來人，但不會簽署確認書，“我深信北京會否批准自己入閘，根本不在乎於報名時有否簽署這份文件，而需考慮國策外交問題，簽署與否，根本毫不影響自己的入閘機率，那倒不如直截了當，拒簽了事”。

黃之鋒亦於面書發文表示，確認書一直並非用作DQ參選人的衡量指標，亦非有效評估政治人物有否抱持抗爭意志，而是中共破壞民主派團結與互信設下的陷阱，他個人希望“簽就一齊簽，不簽就一齊不簽”，無論最後能否達成共識，也希望在初選過後，各陣營放下分歧並非淪為空談。

參選連任的梁繼昌、葉建源及參選社福界的社總外務副主席張志偉，報名參選時均表明會簽署確認書。梁繼昌表示，簽署確認書現時僅為程序問題，冀民主派不要聚焦此爭論，努力打好選戰，爭取議會主導權。張志偉說，不應拘泥於是否簽署確認書這問題，若當選後宣誓內容亦與確認書相若，認為現時應以取得過半數議席為目標。

首次參選社福界立法會議席的張志偉表示，他有簽署確認書，但不等如認同港版國安法 。他強調確認書的內容與將來如果當選立法會議員之後，要宣誓就職的內容相同，希望民主派參選人不要在是否簽署確認書的取態上產生不必要的內耗。

張志偉接受美國之音提問表示，參選的目標主要是爭取民主派議會過半，而在過去超過一年的反送中運動中，有很多未成年的青少年被檢控，希望關注這些青少年的權益。

張志偉並非是唯一沒有參加民主派初選而自行考慮參加立法會選舉的民主派人士。去年6.12包圍立法會行動中，懷疑被警方橡膠子彈射傷眼睛、人稱“爆眼老師”的楊子俊，儘管沒有報名民主派的初選，但表示有意參選教育界立法會議席，目前在社交網站作公眾諮詢，至下星期一會公布是否參選。參選連任的葉建源表示，如果民主派有多過一名候選人競逐教育界議席，可能令建制派“漁人得利”。