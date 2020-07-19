衝之鳥島成為日中釣魚島之外另一個衝突點

日本海上保安廳方面的消息稱：到7月18日為止，在日本最南端的衝之鳥島的專屬經濟區內，中國海洋調查船“大洋號”連續10天續航，在7月9日開始進行海洋調查，在9日以後，除15日外，一直到18日午後5時離開日本認為是“專屬經濟區內”的海域外為止，一直進行海洋調查，曾向海里投入類似於觀察儀器似的物體，日本政府以違反“國際海洋法公約”對此提出強烈抗議。

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官房長官菅義偉在7月11日的記者會上，針對中國在海洋調查船在沒有經過日本事先允許的情況下，在衝之鳥島日本認為是“專屬經濟區”海域內進行調查活動指出：日本已經向中國方面提出了強烈抗議。

他還在17日的記者會見中指出：如果是進行科學調查，應該立即停止，我們會和相關省廳合作，毅然加以對應。

據日方反應：日方曾用無線電和電子熒屏警告，要求停止調查。

7月17日，在中國外交部發言人華春瑩主持例行記者會上，《日本經濟新聞》記者問道：中國海洋調查船在日本“衝之鳥島”附近“專屬經濟區”持續進行活動。日本政府規定必須事先獲得同意，已就此向中方提出照會。你能否介紹中方在上述海域進行活動有什麼理由？

華春瑩答道:理由非常簡單。根據《聯合國海洋法公約》，衝之鳥是礁不是島，不能擁有專屬經濟區和大陸架。日本單方面主張沒有法律依據。中方科考船在該海域作業是行使公海科考自由，不需要得到日方許可。