崔天凱：不應讓懷疑、恐懼甚至仇恨來綁架外交政策

中國駐美大使崔天凱7月18日接受了美國有線電視新聞網（CNN）GPS節目主持人紮卡里亞的連線採訪，並就中美關係、新冠疫情、香港國安法、南海問題等回答了提問。崔天凱表示，中美必須以建設性的方式管控好分歧，而不應讓懷疑、恐懼甚至仇恨來綁架外交政策。

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崔天凱指出，中美作為對自身和世界都肩負重責的世界大國，制定政策時必須充分認識到我們在應對日益增長的全球性挑戰中存在共同利益，要因應國際社會對我們的共同期望，不應讓懷疑、恐懼甚至仇恨來綁架外交政策。他提出，對美國而言，根本性問題是美國是否準備好或者願意同另一個有着不同文化背景、政治和經濟制度的國家和平共處，合作應對眾多且仍在不斷增加的全球性挑戰。“這是一個必須作出的根本性選擇。”

崔天凱表示，中方願同任何一屆美國政府打交道，對此持開放態度。對中國來說，特朗普總統是美國人民選出來的。因此，中方願同特朗普總統及其政府開展合作，致力於在中美這兩個偉大國家之間建立更加穩定、強健的關係。他續指，任何一屆美國領導人和政府都致力於維護本國利益，中國領導人和中國政府亦是如此。關鍵在於要找到兩國日益擴大的共同利益，開展有利於兩國人民共同利益和國際社會更廣泛利益的合作。同時，必須以建設性的方式管控好分歧。這是中國一以貫之的政策。

崔天凱談到，中華文明有很強的延續性。中國人民仍在堅持不懈推進國家現代化進程，不論是在過去的70年還是在過去的7年，這一點從沒改變過，這是一個持續不斷的進程。他說，中國跟世界上任何其他國家一樣，有權利把自己的國家建設成一個繁榮富強的現代化國家。值得一提的是，近日包括美國國家安全顧問奧布萊恩（Robert C. O'Brien）、聯邦調查局局長克里斯托弗·雷（Christopher Wray）和司法部長巴爾（William Barr）等美方高官發表了系列涉華演講。

奧布萊恩在6月24日發表的對華政策講話時提出，“美國針對中華人民共和國的被動和天真的時代已經過去”，“美國在特朗普總統的領導下終於意識到中共行動的威脅以及他們對我們生活方式構成的威脅”。巴爾在本月16日的講話中揚言，“中共在中國政府和社會的方方面面發起了一場精心策畫的運動，利用我們機構的開放性來摧毀它們。”在討論包括科技、醫藥和娛樂業在內的行業時，他描述了中國政府如何“進行經濟閃電戰”，目的是主導全球經濟，取代美國成為世界頭號超級大國。

巴爾強調，“為確保我們的子孫後代擁有一個自由繁榮的世界，自由世界需要全社會團結起來——公共和私營部門保持分離，但要共同抵禦中共的控制，贏得這場全球經濟制高點的競賽。”此外，美國國防部長埃斯珀（Mark Esper）還在24日其上任一周年來臨之際接受採訪指，儘管中俄都是美國的主要競爭對手，但首要戰略競爭對手是中國。他表示，“我和任何了解中國的人都十分清楚，他們有取代我們的野心，肯定想在地區內取代我們，最好是在全球舞台上（將我們取代）”。他強調，“一個單一崛起中的中國不會引發美國領導人們的憂慮，但一個在中國共產黨統治下崛起中的中國則令人擔憂”。

埃斯珀稱，“他們把黨置於首位”，“（中國）軍隊對黨忠誠。我們的軍隊宣誓保護憲法。我們的志向非常不同…… 整體價值觀念非常不同。如果我們不意識到中國構成的長期挑戰和可能對我們構成的威脅，我們就可能發現我們生活的世界不同於我們希望生存的世界”。對此，中國外交部發言人汪文斌在20日的例行記者會上回應稱，美方一些人總是從冷戰思維和零和博弈的角度去看待中美關係，鼓吹圍堵打壓中國，這是當前中美關係面臨嚴峻挑戰的重要原因之一。

汪文斌稱，中方的對美政策是一貫的、明確的。我們致力於同美方發展不衝突、不對抗、相互尊重、合作共贏的關係，同時堅定捍衛自身主權、安全、發展利益。我們敦促美方擯棄冷戰零和思維和意識形態偏見，正確看待中國和中美關係，停止負面言行，同中方相向而行，推動兩國關係回到協調、合作、穩定的正確軌道。