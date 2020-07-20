消息人士：若歐盟禁用華為5G 中國或將反制諾基亞、愛立信

《華爾街日報》7月20日援引消息人士的話報道稱，如果歐盟決定對華為5G設備採取類似於美國和英國那樣的封殺舉措，那麼中方將對歐洲電信公司瑞典的愛立信（Ericsson）和芬蘭的諾基亞（Nokia）予以反制。

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消息人士稱，中國商務部目前正在考慮對歐洲電信設備供應商愛立信（Ericsson）與諾基亞（Nokia）實施出口管制，使這兩家公司在中國生產的產品無法向他國出口，以應對歐盟可能對中國電信巨頭華為採取的封殺舉措。報導稱，如果在最壞的情況下歐盟決定禁用華為5G設備，那麼中方將對上述兩家公司的在華業務採取反制，不過這兩家公司不久前曾對其供應鏈進行過評估並對此制定了應急計畫，未來它們也許能夠將供應鏈向中國境外轉移。

與美英等國不同，歐盟並未禁止其境內電信運營商使用華為的5G設備。今年1月，歐盟出台了名為“5G網絡安全工具箱”的指導性文件，要求歐盟成員國評估5G供應商的風險情況，對高風險供應商設限。歐盟5G網絡安全“工具箱”是根據歐委會2019年10月出爐的“5G網絡安全評估報告”制定的，分為“戰略”和“技術”兩大方面。主要措施包括：加強針對網絡運營商的安全要求；加強對設備供應商的風險評估，針對高風險供應商採取適當限制，包括將其排除在核心網之外；確保網絡運營商採取分散風險戰略，避免過度依賴單一供應商；維護多元且可持續的5G供應鏈，一方面充分利用外國投資審查、貿易防禦及反不正當競爭等歐盟政策工具，另一方面通過加大項目資金投入增強歐盟在5G和未來電信科技領域的自主能力；統籌協調成員國制定統一的5G安全標準和認證機制。

文件還呼籲成員國利用歐盟項目和資金，進一步提升5G和後5G技術能力，同時歐盟將協調推動標準化進程，制定歐盟認證項目，推廣“更安全的產品和流程”。對於有關報道，投資諮詢公司安可公關顧問（APCO Worldwide）大中華區董事長麥格雷戈（Jim McGregor）評論稱，在地緣政治緊張程度上升之際，這樣的舉措可能會迫使一些正對業務進行評估的科技公司將供應鏈撤離出中國，儘管中國目前沒有現行的出口管製法規。

報道指出，愛立信與諾基亞均在中國設有工廠，其中愛立信還通過招標的方式獲得了向中國三大國有電信商出售5G設備的合同。同為《華爾街日報》周一的報導提出，華盛頓方面針對華為的打擊行動似乎最終將為其競爭對手愛立信帶來幫助。但這種局面目前尚未出現，這家瑞典公司的5G設備銷售正依賴於中國。愛立信上周五上午公布第二季業績後股價大漲11%，但這更多是源於不錯的預期，而非出色的增長。按固定彙率計算，愛立信當季銷售額持平，但毛利率同比略有上升。在電信設備這個由中國競爭主導的市場中，毛利率是一個備受關注的定價權衡量指標。