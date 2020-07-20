美議員擬提案授權總統用武護台 台灣外交部表示感謝

美國國會共和黨籍聯邦眾議員泰德·約霍（Ted Yoho）7月17日在接受福克斯商業頻道的主持人盧·道布斯(Lou Dobbs)採訪時透露稱，將於本周聯合提出“防止台灣遭侵略法案”（Taiwan Invasion Prevention Act）。他指出，“法案將清楚明定，若中國侵犯台灣，將授權美國總統動用武力因應，且設有5年日落條款”。

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約霍是美國會眾議院外交委員會的成員。此前，他曾與民主黨籍眾議員舍爾曼（Brad Sherman）提出了剛剛生效不久的《香港自治法》眾議院版本，並在隨後得到眾院的全票通過。當天的採訪中，約霍主要就主持人提出的有關中國對南海的控制增強，以及美中兩國在該地區的對峙和鄰國的態度等問題進行了答覆。隨後，主持人道布斯提問稱，“在中國不斷威脅入侵台灣之際，美國對台灣及日本和韓國等區域內國家做得是否足夠，以阻止中國在區域內的侵略性行為和態度？”

約霍回答稱，美國與韓國和日本所做的（防務合作）足夠多。他表示，美日韓三國之間的協議是美國國家安全戰略中最為堅固的關係之一。他續稱，“但美國對台灣做得不夠，從美國前國務卿基辛格（Henry Kissinger）時代以來，美國對台和中國政策長期存有‘戰略模糊’空間。”約霍透露說，“我們下周將提出‘防止台灣遭侵略法案’，其將明確地指出，我們打算做什麼。”他表示，“法案將清楚明定，若中國侵犯台灣，將授權美國總統動用軍力因應，且設有5年的日落條款。”

約霍介紹稱，“美台之間目前也是依據美國前總統里根任內的協議，向台灣出售武器以幫助他們自我防衛。”他強調，“但當習近平已明確宣布，為了統一台灣他不惜濺血，但北京從沒問過台灣的意願”。他續指，“台灣從未屬於中華人民共和國的一部分，他們也不想這樣做，（兩岸）需要和平協商，我們會看事態如何發展。”

據中央社報道，台灣外交部發言人歐江安20日回應表示，“感謝美國參、眾兩院國會議員近年採取多項友台作為，以具體行動展現對台海和平穩定的重視。外交部將持續關注本案進展，並與美國國會友人及行政部門保持密切聯繫，捍衛台灣自由民主的生活方式，並共同促進區域和平、穩定及繁榮”。

據悉，約霍在本月稍早也曾連署支持由共和黨籍眾議員加拉格爾（Mike Gallagher）6月30日提出的眾院版“台灣防衛法案”（Taiwan Defense Act）。這項法案最早是由共和黨籍參議員霍利（Josh Hawley）6月10日在參議院提出。眾院版的“台灣防衛法案”要求美國國防部維持足夠能力來擊敗中國對台灣的侵略，並在法案生效後的5年裡針對達到此一目標的進展向國會提出年度報告。

不同於約霍即將提出的新法案，“台灣防衛法案”意旨在事前維持美軍阻止北京武力攻台、造成“既成事實”的能力。法案定義的“既成事實”是指中國在美軍有效反應前，利用武力控制台灣，並使美軍相信採取應對行動將非常困難，或得付出高成本。