拉加德罕見點名贊世界女性領袖領導抗疫出色 台灣列榜

歐洲央行(ECB)行長克里斯蒂娜•拉加德表示，新冠疫情期間，女性領導人的表現勝過男性領導人。這位國際貨幣基金組織(IMF)前總裁指出，德國、台灣、比利時和新西蘭女性元首的溝通與決策更好。拉加德還打破了歐洲央行行長避免特別提及某些國家或領導人的傳統。

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據英國金融時報今天引述拉加德指：女性領導人在新冠危機中表現出色。歐洲央行行長表示，新冠疫情期間女性領導人表現勝過男性領導人。她特別讚揚了德國總理默克爾應對疫情的方式。拉加德說，“女性往往做得更好。”拉加德表示。“看看那些由女性領導的地方，她們的行動計畫和採取的政策，以及正在發揮作用的溝通方式，都着實了不起。”

拉加德是在周三在接受《華盛頓郵報》(Washington Post)視頻採訪時，讚揚了德國總理安格拉•默克爾(Angela Merkel)應對疫情的方式。此舉打破了歐洲央行行長避免特別提及某些國家或領導人的傳統。“當我看到默克爾總理所做的一切，她非常、非常透明地分享了數據、數字、傷亡情況和感染率等等。”

該報道稱，歐洲央行行長在表明她是以個人（而不是央行行長）名義發言後表示。

據拉加德說，“我還想到了世界各地的其他領導人——看看台灣、比利時、新西蘭的領導者——這些領袖、首相或總統中的許多人也都進行了很好的溝通，既傳遞了壞消息，也給出了明確的解釋和強有力的建議。”