中國外交部：接管美駐成都領館是正當反應 責任全在美方

針對美國駐成都總領事館在當地時間7月27日上午閉館並被中方接管，中國外交部發言人汪文斌介紹稱，這是對美方關閉中國駐休士頓總領事館的“正當和必要反應”。他表示，中美之間出現目前的局面“責任完全在美方”。

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中國外交部稱，周一上午10點，美國駐成都總領館閉館。中方主管部門隨後從正門進入，實行接管。上午10:08分，中國工作人員時進入關閉的領館後用布遮蓋徽標。幾個身穿防護裝備的工作人員進入領館。此前在早上6:18分，美國駐成都總領事館舉行降旗儀式，降下美國國旗。根據央視微博報導指，從25日14點至27日9點，美國駐成都總領事館撤離期間，共駛入14輛貨運車和一輛吊車，並有兩輛大巴車以及商務用車等。當天凌晨，成都警方在領事館附近地區限制人員和車輛進入。在領事館外，不少人頂着高溫趕來圍觀，領館大門對面的人行道上有民眾拍照，還有一些身着制服或便裝的警察。

據原駐成都領事館的官網介紹，領館共有200餘名員工，其中約150人是當地聘請的中國僱員。目前不清楚有多少在該館工作的美國外交官因疫情早先已從中國撤離。就這一事件，澎湃新聞記者在中國外交部當天的例行記者會上提問稱，中方能否介紹有關情況。對此，汪文斌指出，今天上午，美方人員按照中方要求撤離總領館，美國駐成都總領館閉館。中方主管部門隨後從正門進入，實行接管。他說，中方要求美方關閉駐成都總領館並對其實行接管，是對美方關閉中國駐休斯敦總領館並強行進入其館舍這一無理行徑的正當和必要反應，符合國際法和國際關係基本準則，符合外交慣例。

汪文斌強調，中美之間出現目前的局面，是我們不願看到的，責任完全在美方。我們再次敦促美方立即糾正錯誤，為兩國關係重回正常發展軌道創造必要條件。隨後，法新社的記者追問，美國駐成都總領館的美方人員是否必須離開中國？中國駐休斯敦總領館的中方人員是否也被要求離開美國？對此，他回答說，關於中國駐休斯敦總領館館員的有關情況，相信你已經從媒體上看到了。我這裡要說的是，對於中國駐休斯敦總領館的人員，中方將會作出妥善的安排。

來自英國廣播公司的記者則提問稱，你剛才說，美方強行進入中國駐休斯敦總領館，能否提供更多信息？汪文斌表示，中國駐休斯敦總領館館舍是外交領事館舍，也是中國的國家財產。根據《維也納領事關係公約》和《中美領事條約》，美方不得以任何方式侵犯中國駐休斯敦總領館館舍。對於美方強行進入中國駐休斯敦總領館館舍的行徑，中方表示強烈不滿和堅決反對，已提出嚴正交涉。

路透社的記者問到，中國媒體報道稱，中方人員是從正門進入美國駐成都總領館的。那為什麼中國駐休斯敦總領館的大門是鎖着的？汪文斌說，剛才我已經說過，中國駐休斯敦總領館館舍是外交領事館舍，也是中國的國家財產。根據《維也納領事關係公約》和《中美領事條約》，美方不得以任何方式侵犯中國駐休斯敦總領館館舍。對於美方強行進入中國駐休斯敦總領館館舍的行徑，我們表示強烈不滿和堅決反對。他續稱，今天上午，按照中方要求，美國駐成都總領館閉館。此後，中方主管部門從正門進入，實行接管。這是對美方錯誤行徑的正當和必要反應。

不久後，來自今日俄羅斯國際通訊社的記者繼續追問，你能否解釋一下，美國駐成都總領館的“關閉”與中國駐休斯敦總領館的“關閉”有何區別？為什麼中方官員有權進入美國駐成都總領館，而美方官員無權進入中國駐休斯敦總領館？汪文斌並未給予正面回答，僅稱，美方嚴重違反國際法和國際關係基本準則，發起政治挑釁在先，中方當然有權作出對等反制，維護中方正當權益，這符合國際法和國際關係基本準則。

另一邊，美國駐華大使館通過微博和推特發文，表示自1985年起，美國駐成都總領事館就已經作為中國西南地區人民的夥伴，推動該地區的快速增長和發展，促進國際合作互利。 ​​​美方發布的內容中還特意配上了時任美國副總統老布什為成都總領館揭幕的簽名留念照片。

美國駐成都總領事林傑偉（Jim Mullinax）稱，“作為美國駐成都總領事，我一直很榮幸能夠專註於建立關係，為貴州、重慶、雲南、四川和西藏的兩億餘人提供服務。每一天，我們的僱員都在為數以千計的中國學子和旅行者發籤證，尋找促進兩國間互利貿易的機會……我們會想念中國西南地區的人民，以及我們業已建立的友誼。”美使館還發表了配上了林傑偉等參與當天早上的領館降旗儀式視頻並寫道，“今天，我們帶着對我們所做工作的驕傲，以及中國西南地區人民留在我們記憶中的友誼，開啟新的工作。”