王毅：面對蠻橫無理的美國，中國將作出堅定而理性的回應

中國國務委員兼外長王毅7月28日與英法兩國外長互通電話。據官媒新華社報道指，王毅在與法國外長勒德里昂的通話中表示，面對橫衝直撞、蠻橫無理的美國，中國將作出堅定而又理性的回應。

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王毅表示，當前，中美關係引起國際社會普遍擔憂，根本原因是美國國內一部分政治勢力，出於拉擡選情的政治考量和維持單極霸權的需要，不惜全面否定中美關係的歷史，毫無道理地對中國進行全方位打壓，不斷挑釁中國的核心利益，攻擊中國人民選擇的社會制度，污衊與中國人民血肉相連的執政黨。這些行徑喪失了國與國交往最起碼的禮儀，突破了國際準則最基本的底線，是赤裸裸的強權政治，如果歸結為一個詞，那就是“霸道”。

王毅稱，值得警惕的是，美國國務卿蓬佩奧前幾天發表演講，試圖重新挑動意識形態對立，把世界引向一場新的冷戰。世人彷彿看到已經掃入歷史垃圾堆的麥卡錫主義企圖捲土重來，如果任由這種陰謀論得逞，不僅中美關係將陷入對抗的深淵，世界將陷入分裂的危機，人類的前途命運也將陷入危險的境地。蓬佩奧在23日於加州尼克松總統圖書館發表了題為《共產中國與自由世界的未來》的演說。在他之前，特朗普政府高級官員，包括國家安全顧問羅伯特·奧布萊恩、聯邦調查局局長克里斯托弗·雷和司法部長威廉·巴爾先後就中國問題發表講話，蓬佩奧的演說是美高官對華政策系列演講的總結性發言。

蓬佩奧在演講中指出，尼克松總統近50年前開始的接觸政策並沒有改變中國共產黨馬列政權本質，而且給北京帶來了好處，美國不能再回到與中國“盲目接觸”的模式了。他說，華盛頓將繼續與北京對話，但必須對中共採取“不信任，而且要核實”的態度。蓬佩奧強調，美國人民和各國必須開始改變對中共的看法，不能再把中共領導下的中國視作“正常國家”。他還說，中共不能代表14億中國人民，美國不能再忽視中國人民包括勇敢的異議人士的呼聲。他在講話中還呼籲建立“新的民主聯盟”，並稱“自由世界一定能夠打敗新暴政”。

王毅據報告訴勒德里昂稱，近幾年美國打着“美國優先”旗號，在單邊主義道路上越走越遠，一再背棄自身的國際承諾和國際義務，嚴重衝擊國際法和國際秩序。本屆美國政府退出的國際條約數量已經超過美國以往任何一屆政府。美國甚至在國際社會最需要團結抗疫的關鍵時刻，不顧國際社會反對，宣布退出世界衛生組織，逃避作為大國本應肩負的道義和責任。美國已經成為現行國際秩序的最大破壞者，站到了歷史潮流和國際社會的對立面。他提出，面對橫衝直撞、蠻橫無理的美國，中國將作出堅定而又理性的回應。

王毅說，首先，中方將堅決反制侵害中方正當權益的惡劣行徑。中國從來不會主動挑起事端、始終保持最大限度的剋制。不久前，美國強行關閉中國駐休斯敦總領事館，對中國的主權和尊嚴發起挑釁，我們當然要作出正當和必要反應。這完全符合外交慣例，也是世界上所有主權國家的應有權利。

第二，中美應當進行理性溝通。我們決不會聽任少數反華分子顛覆中美幾十年交流合作的成功積累，也決不會允許以意識形態偏見破壞中美關係今後發展的進程。美方肆意挑動對抗和分裂的作法同今天中美利益深度交融的現實大相徑庭，同世界各國人民的共同願望更是南轅北轍。我們願從中美兩國人民和世界人民共同利益出發，通過平等溝通交流，力爭維護中美關係的穩定。

第三，國際社會應當共同維護團結與合作。我們相信各國都能作出正確和明智判斷，不被美國少數政治勢力裹挾，共同防止世界被拖進衝突對抗的新冷戰，共同防止全球化的進程被粗暴打斷。縱容霸凌保證不了自身安全，反而會讓霸凌者得寸進尺。各國應行動起來，抵制任何單邊和強權行徑，捍衛世界和平與發展的大局。王毅最後稱，我們對世界的未來仍充滿信心，因為任何倒行逆施都不得人心，也不可能持久，和平與合作必將成為時代和人民的選擇。