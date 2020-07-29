美共和黨參議員擔心北京利用TikTok影響美國大選

美國國會數名共和黨聯邦參議員7月28日向特朗普政府多名內閣成員遞上了聯名信。他們要求美國行政當局評估抖音國際版TikTok可能幹涉即將到來的美國大選的風險。

廣告 繼續瀏覽後續

這一份聯名信由聯邦參議員魯比奧(Marco Rubio)、科頓(Tom Cotton)、克魯茲（Ted Cruz）等資深參議員提出。他們表示，TikTok對敏感內容進行審查，並提及北京試圖操縱社交媒體上的政治討論。他們在這封寫給美國國家情報總監辦公室總監約翰·拉特克利夫（John Ratcliffe）、國土安全局代理局長沃爾夫（Chad Wolf）和聯邦調查局局長克里斯托弗·雷（Christopher Wray）的聯名信中寫道，“我們非常擔心(中國共產黨)可能利用對TikTok的控制來歪曲或操縱(政治)對話，在美國人民之間搬弄是非，達成其希望的政治結果，”

據悉，字節跳動公司的一位發言人回應稱，儘管TikTok並非政治新聞的“首選平台”，但該平台會“積極投入力量以保護我們的App”。字節跳動發言人表示，“TikTok已經採取了嚴格的打擊虛假信息的政策，並且我們不接受政治廣告”。該發言人還補充說，該平台的內容審核是由位於美國加州的團隊執行的，“並不會受到任何外國政府的影響”。

參與聯署的多名參議員則要求收到致信的美政府官員，對北京是否有可能通過TikTok來強化某些政治觀點並開展影響活動等問題加以說明。“如果有跡象顯示，中共通過TikTok干預大選，根據有關外國干預大選的行政令，字節跳動會受到制裁嗎？”議員們問到。值得一提的是，民主黨總統候選人拜登的競選團隊成員已在27日被告知，必須從個人和辦公用的手機中刪除TikTok。這被指是出於對安全和個人隱私的考慮。