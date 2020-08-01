大陸派員來港助測毒但港府拒回應如何保私隱

特首林鄭月娥13日晚宣布新的防疫措施，但同時不忘將40萬港人的DNA透過所謂免費計畫“送中”。

香港第三破疫情如脫韁之馬，連續10天確診數字破百，特首林鄭月娥束手無策遂救助中央。國務院港澳事務辦公室31日公布已應港府請求，決定派遣內地檢測人員赴港協助開展大規模篩查；特首林鄭月娥亦稱，希望中央會照顧香港700多萬人的疫苗需要。

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然而，港府卻沒有交代大陸派人來港是否全民驗病毒，亦未回覆如何確保個人資料安全，多名專家及醫生認為全民檢測需有杜絕邊境漏洞、禁足措施、隔離病床及檢疫中心等大量配套，否則成本效益不高，變成浪費資源。

香港31日一天增121宗個案，累計已達3272宗。人口是香港三倍的台灣，最新確診數字是467宗，治癒出院人數是441人，香港抗疫可說是相形見絀。

港澳辦31日晚發聲明指出，“祖國是香港戰勝疫情和一切風險的堅強後盾”。應香港特別行政區政府請求，中央政府已決定派遣大陸檢測人員赴港協助開展大規模核酸檢測篩查，幫助香港加快建設臨時隔離及治療中心。

林鄭月娥表示，港府早前已向中央請求，包括協助港府提升檢測能力及治療設施，中央亦曾公開表達會全力支援香港。她又說，內地研發疫苗有正面發展，希望中央會照顧本港700多萬市民的疫苗需要，但政府會同時在國際採購將研發成功的疫苗。

國家衛健委高級別專家組組長鍾南山日前曾建議香港應全民篩查，香港昨天向食物及衛生局查詢會否推行全民檢測、檢測是否採取實名制、大陸派什麼人員來港、港府如何確保市民個人資料安全、市民可否拒絕檢測等，至截稿前沒回覆。

港府拒絕對私隱問題拒絕回應傳媒查詢，但行政會議成員湯家驊卻為大陸和港府當局背書，他告訴明報，大陸檢測人員主要負責技術事宜，旨在協助香港開展大規模檢測，目的並非收集及儲存港人生物辨識資料。他稱任何人來港都要受到香港法律規管，包括私隱條例，對於有聲音稱中央派員收集港人私隱，他認為是無稽之談。

據了解，政府專家討論時，曾有人提出全民檢測不可行，因本港不似大陸可禁足，已檢驗的人到處走，驗完仍有感染風險，結果成本效益不高。

另有不願具名報道的專家告訴明報，全民篩查需有配套跟進，“驗到有大批人（確診），衛生防護中心做不做到追蹤？我們又無火神山、小湯山，只有拜山，驗完的人要有地方放”。他又稱，本來有駿洋邨這個高容量檢疫中心，辛苦爭取回來，卻失策地輕易交回，全民檢測衍生的密切接觸者不知可放哪裡。他認為，早在第三波爆發初期在東九龍大規模檢測，料有助控疫，但現已各區爆發，現在才開始檢測只能追落後，操作上也難處理，難要求全港700萬人如大陸人般乖乖排隊等檢測。

港大感染及傳染病中心總監何栢良在電台節目稱，全民檢測是其中一個可考慮方案，但沒配套或有大漏洞不修補，“全民檢測變成浪費資源的措施”。他稱全民檢測條件包括同時處理其他風險，以及預備實施“禁足令”或非緊急營運暫停一兩周。他解釋，目前社區中最大風險包括邊境漏洞未完全修補，質疑為何仍有30多類人入境獲豁免檢測。