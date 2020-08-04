英國議會跨黨派小組發布報告：要求制裁林鄭等港府官員

英國議會“跨黨派議會香港小組”（All-Party Parliamentary Group Hong Kong）8月4日發表報告指，自去年香港爆發反修例示威運動以來，港警存有違反國際法和《中英聯合聲明》的行為。這13名英議會小組成員呼籲，英國政府應對允許使用過度警察暴力，包括且不限於特首林鄭月娥和警務處處長（鄧炳強）的相關責任人緊急採取《馬格尼茨基法案》式的制裁。

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英國議會“跨黨派議會香港小組”的成員由13名來自英國不同黨派，上下議院的議員們組成。今年3月，該小組展開調查，旨在探討香港警隊的行為，與國際人道法及原則、國際人權法及《中英聯合聲明》所訂立的標準和要求是否有抵觸。小組成員收集了1,000份證據，並邀請10名主要證人出席聽證會，當中包括醫護人員、記者、人道主義工作者、學者和前警員等。

經過了5個月的調查分析後，該小組在周二發表了一份長達80頁的報告。報告題為，“香港人道救援人員安全空間的縮小”。報告指，小組考量證據後認為，自去年香港爆發反修例示威後，“人道救援工作者受到的恐嚇、騷擾、威脅和肢體暴力及逮捕，遠差於國際人道法及原則、國際人權法及《中英聯合聲明》所能接受的對待”。該報告還提到，在調查進行期間，北京強行實施《香港國安法》，而在《國安法》下，所有證人參與此調查已可構成刑事罪行。

報告還提到，所述警員違反《中英聯合聲明》中第3條第5款，即保障港人的權利和自由的標準和要求。報告建議，英國政府應緊急制裁港府相關責任官員，包括行政長官林鄭月娥和警務處處長，亦建議給予港人的保護和英國國民（海外）護照（BNO）特別的移民政策。報告寫道，“英國應緊急對允許過度警察暴力行為的相關責任人實施馬格尼茨基式地制裁……包括但不限於行政長官林鄭月娥和警務處處長”。

據悉，英國議會跨黨派香港小組於2019年11月5日成立，目的為推進香港的民主和法治、捍衛香港人權、就香港時局交流相關資訊，並拓展港英兩地民眾關係。小組中包括英國上議院議員奧爾頓勳爵（Lord Alton of Liverpool），他曾去信英國安格里亞魯斯金大學，要求剝奪出現在“元朗白衣人事件”現場的建制派議員何君堯在該校的名譽博士學位，並以國際觀察員的身份見證了去年的香港區議會選舉。