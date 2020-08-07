默克爾計畫和習近平舉行歐中視頻峰會

據《南德意志報》報道，德國總理默克爾計畫與中國國家主席習近平舉行歐盟視頻峰會。讓歐盟對北京的立場更為統一，這是德國擔任歐盟理事會主席國的目標。通過九月中旬的高級別視頻會議，對中國的壓力將增加。

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在德國擔任歐盟理事會主席國期間，為了實現促進歐盟成員國對華統一政策的目標，默克爾總理期望九月中旬與中國國家主席習近平舉行視頻會議。根據南德意志報的消息，除了默克爾和習近平，歐盟委員會主席和理事會主席馮德萊恩和查爾斯米歇爾都將參加視頻會議，以展示歐洲的統一。會議圈子還可以擴大，比如法國總統馬克龍也可以參加。

歐盟理事會主席米歇爾計畫九月底舉行一個特別峰會，以便和成員國國家和政府首腦討論包括與中國和土耳其的外交政策問題。

默克爾在2020年1月圈定的兩個主要目標是：與北京達成對歐洲經濟關係至關重要的投資保護協議，在氣候保護方面取得進展。在布魯塞爾和北京於七月底進行了最後一輪談判後，中方談判代表劉鶴為在年底前達成協議做了廣告。歐盟堅持要為其公司得到更好的市場准入。

自2019年3月以來，中國不僅被視為是歐盟的夥伴，而且被視為是競爭對手和“系統競爭對手”。歐盟27成員國面臨的挑戰是：一方面要更加自信地堅持維護其與重要貿易夥伴中國的利益，另一方面不要過分陷入中美日益惡化的衝突中。

最近，歐洲對北京的批評越來越多。歐盟否定了香港國安法，但也拒絕對中國進行經濟制裁。