美國對中港官員的制裁真的“毫無意義”僅值100美元嗎？

美國財政部8月7日宣布就香港自治在近期受到的侵蝕和破壞，向特首林鄭月娥、中國國務院港澳辦主任夏寶龍和香港中聯辦主任駱惠寧等11名中港官員實施制裁。作為美方制裁的首要對象，林鄭月娥周六通過臉書回應指，她的訪美簽證有效期到 2026 年，並稱“既然本人並不嚮往到這個國家，看來也可主動註銷了。”此外，同樣位列制裁名單的駱惠寧亦表示，“自己在國外沒有一分錢”，並調侃稱，“我也可以向特朗普先生寄去100美元，以供其凍結之用”。美國此次針對香港問題首度提出對中港高官進行制裁實為少見，那麼美方宣布的制裁措施真的就只值100美元嗎？

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美國國務卿蓬佩奧在周五通過推特表示，“今天，美國制裁了11名對侵蝕香港自治負有責任的個人。”他強調，“當香港人民在中國共產黨或其幫手的手中遭受殘酷地壓迫時，我們不會袖手旁觀。”蓬佩奧還在美國國務院發布的聲明中指出，中共已經清楚表明，香港永遠不會再享有北京允諾香港人民和英國的50年高度自治。對此，特朗普總統也清楚表示，美國會把香港視為“一國一制”，也會對搗碎香港人民自由的人士採取行動。

根據美國財政部宣布的制裁措施，被制裁的中港高官在美資產，無論直接或間接持有，只要超過一半權益，就會被凍結，以及需向美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC ）申報。除非美國當局許可，否則任何當地機構均不可與被制裁人士有業務往來，或向對方提供資金、貨品或服務。此外，美方公布的11名受制裁官員名單還列出了他們的出生日期、身分證號碼及住址，部分官員的護照號碼亦包括在內。

對於美方採取的這一行動，正如上文所提到，除了自稱將主動註銷美國簽證之外，林鄭月娥亦通過臉書回應質疑，美國入境部門將個人資料轉交財政部，“有否違反人權的保障，值得商榷”。她還嘲諷美國當局連她的個人資料都搞錯。值得一提的是，不少與林鄭一起遭受制裁的官員紛紛表現出不懈的態度。例如保安局局長李家超就反駁指，美國本身亦有大量維護國家安全的法律，卻以香港國安法作借口，反映其雙重標準和虛偽；政制及內地事務局局長曾國衛則稱，他對制裁感到“不痛不癢”，又譴責美國“起底”和公開個人資料。

曾國衛告訴媒體稱，美國的“所謂制裁”，“簡直是自欺欺人，對我而言不痛不癢、毫無影響、毫無意義。”他續稱，“我們是不會被他們嚇到的，反而更令我們堅信現在所做的一切是正確的。”此外，同樣被制裁的律政司司長鄭若驊亦形容此為“徒勞無功”，揚言“與祖國和全國人民相比，我的個人利益毫不重要”。值得一提的是，先前有當地媒體報道，鄭若驊和丈夫潘樂陶被指持有香港安樂工程63.48%股份。翻查安樂工程年報，該公司在今年3月31日完成收購美國紐約市升降機公司TEI Group的51%股份，涉資約2.78億元。據稱相信安樂工程已合資格成為受美方制裁的公司。

此外，警務處前處長盧偉聰則批評美國政府蠻不講理，表示對不公平的制裁極度遺憾和憤慨，揚言會堅定支持落實港區國家安全法。他的繼任，鄧炳強也回應稱，“維護國家及香港的安全是我的責任和榮譽，外國對我的制裁，對我來說毫無意義，我會繼續專心做好維護國家及香港安全的工作”。分析人士指出，儘管上述提到的中港官員中不少紛紛表示，自己外海或美國沒有資產，但由於特朗普早在7月就簽署了相關的行政命令，如若當事人或家屬在美國存在資金等可流動物也有時間可以轉移。

那麼華盛頓採取的制裁措施真的像這些官員所說的那樣“毫無意義”嗎？對此，流亡在英國的香港立法會前議員羅冠聰表示，在理解制裁的效力以後，絕不是林鄭一句“我在美國沒有資產”就能輕輕帶過。他在臉書上發表的分析看法是，被制裁官員所受到影響是災難性的，輕則所有在銀行的資產被凍結，重則完全沒有金融、專業機關為其服務，且制裁力度都還有很大的上升空間。他稱，現在中美緊張關係一再升級，未來勢必有更多制裁名單釋出，羅冠聰警告稱，“今輪有幸逃過一劫的高官黑警要提心弔膽了”。他在文章中並着重強調特朗普在上個月簽署的《香港自治法》。該法律要求對為相關被制裁人士提供服務的金融機構進行限制。他談到，“在美元霸權底下，中共無反枱和對等報復的能力。”

羅冠聰認為，“其實制裁最有效的地方，是美國政府擁有極大的酌情權，從而令個人、企業、交易夥伴在這個相對含糊且風險極大的狀況下，選擇避險而拒絕向被制裁人士提供服務。”此外，身在香港的黃之鋒也於周六通過臉書介紹指，多名港府高官的家人均有外國國籍，其中包括此次遭受美國制裁的林鄭月娥、李家超，他們各自的配偶和兒子均為英國國旗，鄭若驊的丈夫是加拿大籍。此外，他還介紹指，未遭制裁的財政司司長陳茂波的妻子和兩名兒女亦是英國籍，環境局局長黃錦星的妻子是為加拿大籍。至於教育局局長楊潤雄，其子女均是在澳洲留學等。

黃之鋒還建議稱，“作為龍的傳人，為何家人要持有外國國籍？身為五千年來的中華兒女，怎能容讓西方列強欺負我們？既然香港特區官員反對制裁，現在就要拋售所有海外物業，家屬也應立即放棄外國國籍，不能容讓八國聯軍有借口批評我們，大夥兒們回大灣區養老就最好了。”他續稱， “反制西方制裁的第一步，就是拋售海外物業及安排家人放棄外國籍，那個官員不願意，就是不效忠國家，向外國示好的表現！”事實上，英國末代港督彭定康近期就香港國安法一事在接受採訪時就曾提出，“他們做的都是，在這一可怕的事情上簽名，鎮壓香港的自由，自己卻深知一旦事情向壞的方向發展，他們有他國護照可以出走離港，而大多數港人則不具備（這樣的條件）”。

另在華盛頓方面，蓬佩奧周六在推特上寫道，“全世界都看到中共如何收緊對人民的控制，包括拘捕香港的民主派抗爭者，以及在新疆打壓穆斯林少數群體。”他警告稱，“（制裁行動）這些將不是一錘子買賣（These actions aren't one-offs）。”此外，正如羅冠聰所提到，是否會有其他的西方國家效仿美國對相關的中港官員進行制裁。對此，多名英國議會議員相繼通過推特表示，英政府應效仿華盛頓對林鄭月娥等官員加以制裁。例如，英國保守黨人權委員會副主席羅傑斯（Benedict Rogers）就通過推特對美方的行動表示歡迎。他還提出，“英國亦應引用馬格尼茨基式制裁”。《馬格尼茨基法案》最先是美國國會在2012年通過，後於2016年將法案覆蓋範圍擴展至全球，任何人因捍衛宗教、言論、集會自由等而遭政府迫害，美國總統可制裁有關國家。英國等多國其後都推出效仿《馬格尼茨基法案》的法案或修正案，以制裁侵犯人權的人士。