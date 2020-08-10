奧布萊恩：中國黑客瞄準美國選舉基礎設施 顯示北京干預企圖

美國國家安全顧問奧布萊恩（Robert O'Brien）周日表示，與中國政府有關聯的黑客已將攻擊目標瞄準美國選舉基礎設施，此舉顯示中國採取更積極行動想干預美國2020年總統大選。

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據路透社報道，美國國家安全顧問奧布萊恩在CBS的《面對全國》節目中稱：“他們希望看到（特朗普）總統輸掉...與俄羅斯和伊朗一樣，中國對我們的選舉基礎設施、網站等目標實施網絡攻擊和網路釣魚等行為。”

上周五，美國國家情報總監辦公室（ODNI）發表聲明，指控中國“一直謀求擴大其影響力”，以及俄羅斯已試圖對美民主黨總統候選人拜登搞破壞；卻未明確指控中國意圖針對美國選舉相關係統發動黑客攻擊。

此外，ODNI已表示，在11月總統選舉前，“對手”尋求侵入美國政治候選人的私人通信，滲透進美國大選體系；又提到，中國更希望美國總統特朗普不再連任。

路透社評道，奧布萊恩的評論似乎比ODNI的聲明更進一步。

中國一貫否認美國政府指控其侵入美國企業、政界人士或政府機構的行為。4月時任中國外交部發言人的耿爽稱，美國總統選舉是其內部事務，中方無意干預。

奧布萊恩指稱，美國看到有黑客試圖侵入全國各地國務卿辦公室的網站。這些辦公室負責管理地區層面的選舉活動並收集美國人的信息。

他說：“這很令人擔憂，而且不僅僅是俄羅斯，任何試圖干預我們的自由公平選舉的國家都將面臨嚴重後果。”

白宮國家安全委員會（NSC）暫時沒有回應路透社置評請求。ODNI則拒絕置評或澄清奧布萊恩的評論是否與他們自己的表態相矛盾。

先前，美國情報機構的多次審查結論已xuan稱，俄羅斯曾採取行動支持特朗普2016年勝選，降低他的競爭對手希拉里當選的可能性。