路透社：美國為封殺TikTok或禁止應用商店和廣告商與其合作

擁有10億用戶的中國TikTok應用程序在美國總統特朗普頒布激進措施後威脅要採取法律行動。L'application chinoise TikTok, qui compte un milliard d'utilisateurs, menace d'engager des poursuites judiciaires après les mesures radicales décrétées par le président américain Donald Trump.

就在外界猜測美國會如何封殺TikTok之際，路透社獨家消息稱，據看到的一份白宮文件，美國總統特朗普有關封禁中國TikTok的行政令，可能禁止美國的應用商店提供這款頗受歡迎的短視頻應用，並規定在其平台上做廣告亦為非法。此外，華爾街日報報道說，TikTok曾使用谷歌禁止的做法追蹤用戶數據。

廣告 繼續瀏覽後續

特朗普上周簽署的行政令要求，如果TikTok的母公司字節跳動沒有在45日內達成剝離協議，將禁止與TikTok有關的任何交易。政令沒有具體說明封禁的範圍，只是稱美國商務部將在45天期限結束時確定哪些交易在被禁之列。

據路透社最新消息稱，這份上周散發給支持者的白宮文件，提供出了解特朗普政府思路的線索。該文件顯示出美國政府正在考慮阻撓TikTok運營和資金的主要業務，因擔心其處理的個人信息安全。

文件稱：“被禁止的交易可能包括，例如應用商店提供TikTok應用的協議...在TikTok上購買廣告空間，接受下載TikTok應用的服務條款。”

一位消息人士確認了這份白宮文件的真實性。TikTok未立即回復置評請求。

一些科技行業專家表示，禁止TikTok在蘋果和的應用程序商店上架，可能會嚴重破壞其增長。美國國際戰略研究中心的網絡安全專家James Lewis說：“這將扼殺TikTok的美國業務，如果他們想要成長，這些規定是一道巨大的障礙。” 但他補充，美國政府可能無法阻止美國人從外國網站下載TikTok。

蘋果和谷歌母公司Alphabet沒有立即回應置評請求。

路透社又提到，據看到的白宮文件，不清楚美國是否會對微信進行類似的打擊。特朗普上周頒布行政令，除了TikTok外，45天後也將禁止受美國司法管轄的任何人或企業與微信所有者與騰訊控股進行任何交易。

字節跳動先前表示，對美國禁令“非常震驚”，若不能獲公正對待，將訴諸美國法院。TikTok在美國有1億活躍用戶，尤其受青少年的歡迎。

此外，據《華爾街日報》分析發現，TikTok避開了谷歌Android操作系統的一項隱私保護原則，從數百萬部移動設備上收集了唯一識別碼，這些數據讓該應用程序可在未讓用戶有退出選擇的情況下在線追蹤用戶。

手機安全專家揭露，TikTok通過一層不同尋常的額外加密來隱藏了這一做法，該做法似乎違反了谷歌限制應用程序追蹤用戶的政策，而且並未向TikTok用戶披露。《華爾街日報》的測試也顯示，TikTok已於去年11月停止這種做法。

該報指出，在發現上述做法之際，TikTok的北京母公司字節跳動正面臨來自白宮的壓力，白宮擔心該應用程序收集的數據將被用來幫助中國政府追蹤美國政府僱員或合同工。

TikTok則表示該公司不會與中國政府共享數據，且若被要求共享也不會提供。並不斷重申，美國用戶的數據安全存儲在美國和新加坡，沒有與中國政府共享用戶數據。