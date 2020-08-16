日防相：日本欲成為“五眼聯盟”的“第六眼”成員

據《日本經濟新聞》8月14日報導，日本防衛大臣河野太郎近日在接受採訪時表達了與美英等五國情報機構建立的合作框架“五眼聯盟”擴大合作的意願。他強調，“我們是擁有共同價值觀的國家，日本幾乎可以稱得上是‘第六眼’。”

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“五眼聯盟”是指由美國、英國、加拿大、澳大利亞和新西蘭五個國家組成的情報共享機構，其前身是二戰及戰後英美兩國通過多項秘密協定而催生的多國情報組織。二戰中，為了改變同盟國各國單打獨鬥的局面，實現和加強盟軍之間的通信與情報合作，1943年5月英美兩國正式簽訂協議，建立起情報共享和人員交流機制，以共同應對法西斯國家。

二戰結束不久，共產主義蘇聯就被認定為新的威脅。為此，英美兩國決定將戰時的情報合作延續下去，並於1946年3月簽訂了“英美防衛協定”，將共同搜集和分享蘇聯以及後來“華約”有關國家的情報信息作為合作的內容。此後，英國還有意拉攏一些英聯邦國家參會。1948年，加拿大正式加入。1956年，澳大利亞和新西蘭也加入。至此，“五眼”情報聯盟正式誕生。

據悉，近期日本與“五眼聯盟”進行合作的論調出現在今年7月下旬。英國下院外交委員會主席湯姆·圖根達特（Tom Tugendhat）在推特上透露，他曾與河野太郎通電話，就將日本拉入以構建“六眼聯盟”的構想進行了討論。此後，英國《衛報》7月29日報導稱，為了應對未來世界可能新的挑戰，“五眼聯盟”可能擴充成為“六眼聯盟”，而這新長出來的一隻眼睛就是日本。

對此，河野太郎亦曾公開回應指，如果美國邀請日本加入“五眼聯盟”變“六眼”的話，日本會很歡迎。英國首相約翰遜也對日本的加盟表示歡迎，而且英國的許多政客也對此予以了高度的評價。《日經新聞》報導談到，日本以前就與五國交換情報，但並未加入聯盟框架。日本與“五眼聯盟”有進一步擴大合作的空間，包括在更早階段共享情報以及交換機密性更高的情報等。

報導指，“五眼聯盟”期待從位於東北亞的日本獲得關於中國、俄羅斯和朝鮮的情報。熟悉國際情報戰略的日本大學教授小谷賢指出，“五眼聯盟”關注日本的衛星情報和在近海搜集的軍事情報。據了解，日本早已同五國建立了情報交換機制。河野太郎的意見是，通過擴大合作範圍，在更早的階段取得情報共享和獲取更高密級情報的效果。

此外，河野太郎透露說，“五眼聯盟”已經在多個場合對日本進行試探。他認為，加入“五眼聯盟”並不需要什麼正式的手續。作為現今“五眼聯盟”情報共享體系的五個成員國，他們均是《英美協定》（UKUSA）的締約國。