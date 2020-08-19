方慧蘭緊急接手 成為加拿大首名女財長

加拿大總理特魯多任命他的親密盟友暨副總理方慧蘭為財政部長，這是加拿大第一位女性擔任財政部長。稍早，莫諾爆發道德醜聞，並因預算與加拿大總理杜魯道意見不合，因此辭去財政部長一職。

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據法新社消息，加拿大總理特魯多星期二任命副手方慧蘭為財政部長，讓她成為該國首名女性財政部長。

而方慧蘭緊急接手，也成首名女性加拿大財政部長。52歲的方慧蘭（Chrystia Freeland）過去從事新聞工作，也擔任過外交部長，如今成為加國首位女性財政部長。她今天在渥太華一個小型儀式宣誓就職後，與會人士紛紛起立鼓掌。

據法新社，參加儀式的賓客戴着口罩，並保持社交距離，方慧蘭和特魯多（Justin Trudeau）碰肘致意後，隨後告訴記者說：「也該是我們打破玻璃天花板的時候了。」

方慧蘭被視為是最可能接替特魯多出任自由黨（Liberal Party）領袖的人選，2017-2018擔任外長期間負責代表加方與美國、墨西哥協商「美墨加貿易協定」（USMCA）。接任財長後，方慧蘭將一肩扛起恢復加國經濟的重任。2019冠狀病毒疾病（COVID-19）影響下，加國這個財政年度預算赤字預料將達3432億加元（約2534億美元），為二次世界大戰以來最大缺口。

前一任財政部長莫諾（Bill Morneau）在位5年，反對派施壓之下，周一突然宣布請辭。莫諾不僅被媒體爆料與特魯多之間為疫情預算支出意見相左，也與特魯多一同捲入與慈善機構WE Charity相關的醜聞而遭到調查。

據該報道，加國政府為補助受疫情影響學生而頒布的獎學金計畫，由WE Charity負責承接，但卻傳出特魯多家人曾出席WE Charity的活動領取酬勞，莫諾的2個女兒也與這個機構有關。莫諾與特魯多上個月都出面道歉，說政府把合約頒給WE Charity，自己卻未迴避相關討論工作是犯下大錯。

自2015年起擔任財長的莫諾在周一記者會中表示，他已當面告知杜魯道（Justin Trudeau），他不再參與下次大選；另外，新財長須具長期遠見。莫諾並說，他希望能轉任經濟合作暨發展組織（OECD）秘書長之類的工作。

過去一周來，加拿大媒體報導，莫諾與杜魯道據稱對於如何重振因疫情受創的經濟，看法分歧，兩人關係出現裂痕。加國政府預算赤字已飆升至3400多億加元。利益衝突暨倫理監督專員迪昂（Mario Dion）也針對莫諾與慈善團體WE Charity之間關係展開調查。

特魯多政府於6月25日宣布簽訂高達9億加幣（約新台幣195億元）的「加拿大學生服務補助金」（Canada Student Services Grant, CSSG）計畫，原意是要補貼因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情難以找到暑期工作的學生。

隨後遭踢爆WE Charity與特魯多家族關係密切，曾支付鉅額酬金給其家人。法新社說，莫諾的2個女兒也與WE Charity有關，其中一人受雇於這個慈善機構。