歐盟27國齊聲拒絕白俄羅斯總統選舉投票結果 盧卡申科或如當年齊奧塞斯庫?

歐盟27國舉行特別峰會，決定拒絕承認白俄羅斯總統選舉投票結果。歐洲聯盟並宣布，即將出台對白俄羅斯總統盧卡申科新的制裁措施。

廣告 繼續瀏覽後續

據法新社消息，歐洲聯盟在布魯塞爾舉行的特別峰會，針對白俄羅斯局勢，作出決定，拒絕承認該國總統選舉投票結果。

德國總理默克爾與歐盟理事會主席米歇爾剛剛在布魯塞爾證實，歐洲聯盟不承認白俄羅斯總統選舉投票結果。

白俄羅斯反對派連續舉行大規模抗議集會，抗議選舉作弊，要求盧卡申科下台。

據報道，輿論對白俄羅斯局勢有不同分析，有人認為，盧卡申科有俄羅斯與普京力挺，可能能夠挺過危機。但也有評論認為，盧卡申科地位岌岌可危，猶如當年羅馬尼亞對齊奧塞斯庫。