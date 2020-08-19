馬里政變局勢撲朔迷離 總統稱別無選擇或被辭職了

西非國家馬里的總統Ibrahim Boubacar Keita周二在被政變士兵扣押數小時後宣布辭職並解散議會，使這個已經面臨激進宗教暴亂和大規模示威活動的國家陷入更深的危機當中。據本台稍早報道，馬里的卡提軍營2012年的叛亂導致軍事政變，當時總統托赫（Amadou Toumani Toure）被推翻，加速馬里北部落入聖戰組織手中。武裝持續在馬里北部和中部活動。 馬里總統凱塔被控貪污以及國內治安日益惡化，自6月一直面臨大規模示威，示威民眾要求他下台。

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據路透社說，西非國家馬里發生政變，總統被軍方扣押後宣布辭職。戴着醫用口罩、看上去十分疲倦的Keita發表了簡短的電視講話，此前他和總理Boubou Cisse以及其他高級官員遭到軍方逮捕。據凱塔說，“如果今天，我們的武裝部隊中某些人通過干預，要求結束這一切，我還有什麼選擇嗎？”他在首都巴馬科以外的Kati軍事基地說。他在當日早些時候被扣押在那裡。

這次政變由誰領導，誰將在Keita辭職後填補權力真空，叛軍的訴求是什麼，這些暫時還不清楚。

稍早有人在社交網站公布了據稱是在Kati屯駐地拍攝的畫面，顯示 Keita和Cisse被全副武裝的士兵所包圍。不過路透社說未能證實畫面新聞真實性。