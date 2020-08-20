美國總統選舉厚幕再開大 民主黨競選成型直轟特朗普

美國參議員賀錦麗(Kamala Harris)周三接受民主黨對她參選副總統的提名，請求國民在11月大選中投票給拜登，並指責總統特朗普領導國家失敗，導致疫情期間大量民眾喪生、人民生活遇到困難。賀錦麗聯手前總統奧巴馬等一眾民主黨重要人物，炮火直轟特朗普。特朗普怒不可遏，回擊稱民主黨愚蠢無能。

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據路透社報道稱，賀錦麗接受美國副總統候選人提名，賀錦麗是首位名字被印上美國總統選票的黑人女性以及有亞洲血統的美國人，從而創造了歷史。她直接向美國黑人民眾和其他關鍵選區的選民發出呼籲。賀錦麗說，“持續不斷的混亂局面讓我們無所適從，掌權者的不適任令我們感到害怕，而當局的麻木不仁使我們感到孤獨無助。這樣的事情太多了，”她說，“我們必須選出這樣一位總統...他將把我們所有人團結起來--黑人、白人、拉丁裔、亞裔、原住民--來實現我們都希望看到的未來。我們必須選擇拜登，”賀錦麗稱。

在民主黨大會的第三個晚上，賀錦麗強力抨擊特朗普，說他分裂的領導作風已把國家帶到一個“拐點”。

前總統奧巴馬也強烈批評他的繼任者，稱特朗普只為了利用總統職權“幫助他自己和其友人”。據奧巴馬說，他原期望特朗普能夠嚴肅看待總統的工作，體會總統辦公室的分量，發掘出對美國民主的尊重。奧巴馬稱，“如今時間已過了近四年，他一點都沒有好好投入工作的意思...他只把總統的工作當作又一場真人實境秀，好得到他想要引起的注意，”奧巴馬稱，而一位前總統如此尖銳地批評現任總統相當罕見。

據路透社說，民主黨大會進行到後半段時，特朗普以大寫字母發出三則推文，憤怒地抨擊賀錦麗和奧巴馬，質疑他們與拜登的聯手。

對奧巴馬開罵，特朗普不服，回擊說你才糟糕透頂。

據法新社消息說，美國前總統奧巴馬今天在民主黨全國代表大會演說中，把現任總統特朗普描繪成不把職務當一回事的人。對此，特朗普不甘示弱開始回嗆，稱奧巴馬是「沒有效率」、「糟糕透頂」的總統。特朗普還說：「我看到他遺留下來的恐怖景象，看到他做出的愚蠢買賣。」

特朗普說，「奧巴馬總統沒把工作做好。我之所以能入主白宮，就是因為奧巴馬和拜登。」