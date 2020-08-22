傳馬英九回鍋選國民黨主席 掀九二共識再吵翻天

針對外傳國民黨內有人力拱前總統馬英九參選明年黨魁改選，馬英九今早出席“國家不安全研討會”時並未回應此事，稍晚到場的前國民黨主席吳敦義則是盛讚馬英九年華正盛、經驗豐富，並盼馬能繼續努力。前馬英九會上痛批現總統蔡英文不承認“九二共識”，才會造成國家不安全的危機。馬英九還宣布從現在起到他告別世界的那一天，一定要防止兩岸戰爭的發生。蔡英文回擊說，別以為卑躬屈膝就能換來和平。

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據自由時報今天報道，挺馬英九回鍋選黨主席？前國民黨主席吳敦義指：他年華正盛。對於媒體詢問馬英九是否可能回鍋參選黨魁？吳敦義稱，他不敢說，也不評斷，但他也強調，馬英九年華正盛、經驗豐富，對黨與國家、全民以及社會有極大貢獻，不論擔任什麼角色，皆不違背初衷。

吳敦義還說，他理解馬英九的國家策略，也非常感佩，不過對於媒體追問對現任黨魁江啟臣的看法時，他僅說自己不能批評，也沒意見。

談到馬英九今日提出“和陸、友日、親美”，吳敦義表示，馬英九就是要廣結善緣，至於為何要“親美”，他解釋，美國是世界自由、民主、法治國家的頂尖，而且只有美國能出售防衛性武器給台灣。

馬英九參加由馬英九基金會主辦的“國家不安全研討會：台灣如何轉危為安”並致辭講話，不僅重提九二共識，並再提解放軍攻台首戰即終戰說法，在台灣引發爭議。

據該報說，前總統馬英九呼籲蔡總統不必害怕“一中原則”，根據“中華民國憲法”，所謂一中就是中華民國，中華民國存在的事實不容否認，對我方而言，“九二共識”既捍衛中華民國，也排除“一國兩制”，回到“九二共識”的正途，才是解決台灣當前危機的根本之道。

馬英九指出，“抗中保台”是蔡英文今年成功連任的文宣主軸，但台灣安全了嗎？根據“國際危機組織”今年6月的“危機觀察”報告將台灣海峽列入“政治安全情勢重大惡化地區”，與朝鮮半島、中印邊境、也門等15個地區並列，7月的報告也指兩岸局勢依舊緊張，而且過去17年來，台灣海峽8次被ICG列入情勢惡化區，4次在陳水扁總統任內，4次在蔡英文總統任內，他的任內完全沒有。

馬英九強調，蔡總統不接受“九二共識”，廢棄兩岸政治互信與共同政治基礎，對外關係向美傾斜，“聯美抗陸”使得台灣捲入大國鬥爭，這些正是讓台灣瀕臨險境的禍因。

馬英九說，台灣處於世界兩大軍事、經濟強權對撞的最前線，“保持距離”才是趨吉避兇之道，但民進黨政府卻反其道而行，自願陷入兩強爭鬥之中，完全不顧此舉重傷我國太平島的國際法地位。

他強調，外界擔心台灣一面倒向美國，將淪為大國博弈的棋子，蔡總統卻說“我們自己也是棋手，就順勢操作”，蔡總統聯美抗陸，自以為是棋手，恐怕未來會變成“棄子”，讓台灣成為兩強鬥爭下的犧牲品。

馬英九指出，蔡英文曾對BBC記者說，我們做好軍事防衛，讓中共侵台“將付出很大代價”，她還曾向CNN記者表示，期待台灣“承受第一波攻擊後”，世界各國能站出來給大陸強烈壓力，但他要提醒蔡總統，國防部所屬的智庫“國防安全研究院”在2018年提出的“中共政軍發展評估報告”即指出，共軍攻台的戰略是“首戰即決戰，讓美軍未到，戰事已定”，換言之，中共打算在第一波攻擊後就拿下台灣，形成終戰之勢，身為國家領導人，更應避免戰禍。

此外，馬英九並批評蔡政府一味反陸，但加入區域經濟整合又陷困境，今年是“兩岸經濟合作架構協議”（ECFA）簽訂10周年，當年蔡英文強烈反對，揚言執政後要廢止ECFA，但民進黨執政後台灣對大陸的經貿依賴程度反而與日俱增，蔡政府無法否認10年來ECFA為台灣節省了2千億台幣的關稅，並增加台灣中小企業大量出口大陸的機會，只好承認ECFA對台灣有益，請求大陸不要片面終止，他說，成員16國、占我國貿易比重59%的“全面經濟夥伴關係協定”（RCEP）確定將於今年簽署，蔡政府也是一籌莫展，提不出參與對策。台灣的經濟安全，就在民進黨充滿意識形態的經濟戰略下，日趨惡化。

馬英九說，他過去採取的對外政策大戰略是“和陸、友日、親美”三個主軸，同時維持兩岸“不統、不獨、不武”與“一個中國、各自表述”的現狀，力求“機會極大化、威脅極小化”，在當前亂局下，台灣仍應維持這個大戰略，避免選邊，但因應局勢變化，可微調為“親美、和陸、友日”，重點就是兼顧兩岸關係與國際關係，不要選邊站，才能趨吉避兇，符合台灣最大利益。

據該報報道，在接受現場觀眾詢答時，有民眾質疑共產黨的話不可信，並舉了香港等歷史問題，質疑馬英九的立場，但馬英九在回應時說，共產黨的話確實不一定可靠，但也要看狀況，至少在他總統任內的23項兩岸協議沒發生問題，一切就看總統用什麼態度來對待中共。

馬英九並強調，兩岸最重要的是以誠相待，台灣有做得不好的地方，對岸也有不滿意台灣之處，但事情相對而言，兩岸中國人要證明給祖先看，“我們不要打仗，這才是總統該做的事情。”

台灣外交部回應馬英九言辭，提出嚴正批評，指其為“謬論”、“悖離台灣社會主流民意”，並強調，外交部不會受到影響，將繼續努力推動和重要理念相近國家的關係，維繫我國的戰略地位，促進國家戰略利益。

外交部表示，近年來在印太地區緊張情勢逐漸升高，而無論是在東海、台海、南海或中印邊界，都與中共政權軍事動作頻頻相關。而中共政權對自由人權的迫害，從西藏、新疆、天主教，到徹底毀棄香港的一國兩制，再再顯示對人權迫害的嚴重性。此外，源自中國的認知作戰、假訊息攻擊、影響力操作與對自由開放社會的滲透，國際社會已普遍感受威權主義擴張對民主國家造成威脅，並且認真思考對應的政策。

外交部說，中國威權主義對外擴張，台灣首當其衝，政府有責強化傳統與非傳統國防，積極推動與理念相近國家的全方位關係，捍衛自由民主的生活方式不受侵害。作為負責任的國家與政府，必然會將守護民主和主權放在第一位，也會發展和其他國家的關係，這是國家安全的大戰略，也是各理念相近國家共同追求的目標。

外交部批評，一位曾經統帥三軍、領導外交的前總統，和一位曾經主導國家安全的前國安會秘書長，卻視國家自我防衛為對敵挑釁，視發展對外關係為對中國威脅，視美國對台友好與支持為無用。這些“國防外交無用論”的論點，已悖離台灣社會主流民意。外交部對此感到極為遺憾，並宣示將繼續努力拓展全方位對外關係，與台灣人民共同捍衛國家安全。

該報說，總統蔡英文今日回應馬英九的言論。蔡英文今晚在臉書PO文表示，馬英九今天的言論，對於國際和兩岸情勢的最新動態毫無掌握，這就是最不安全的一種說法。她說，受人民託付領導國家的人，千萬不能抱持着不切實際的幻想，以為在主權議題上卑躬屈膝，或是對民主價值不吭一聲，就能換來所謂的和平。

蔡英文表示，很慶幸對國家安全認知混淆的時代已經過去了。“我們應當積極守護自己的國家，只要蔡英文做總統一天，‘和平靠國防’以及擴大跟理念相近國家合作的方針，就會繼續堅持下去”。蔡英文也重申，她要嚴正表達：“守護國家主權、捍衛民主自由，確保台灣人生存的權利，這是總統的職責，不是挑釁”。